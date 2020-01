Puerto Rico continuará experimentando sismos cuya intensidad, magnitud y lugar de origen son desconocidos, pero esto no provocará que la isla se hunda o que haya una destrucción total, indicó este lunes el geomorfólogo José Molinelli Freytes.

Más bien, dijo el profesional, requiere que los puertorriqueños se preparen y no descansen exclusivamente en la ayuda o asistencia del gobierno.

“Puerto Rico no se hunde en caso de terremoto. Nuestra tierra puertorriqueña es firme y sólida. Es la parte emergente de un gran sistema montañoso submarino que viene desde Guatemala, Nicaragua pasando por el sur de Cuba, Jamaica, La Española y el arco de las Antillas Mayores hasta llegar a Venezuela”, explicó.

“(La isla) no se hunde ni está hueca. Ni un maremoto va a barrer la isla y en caso de un terremoto fuerte, la isla completa no va a quedar destruida. El escenario histórico en Puerto Rico es que en caso de ocurrir un terremoto -como el de 1918 o el de 1867 que fueron de magnitud 7.3 o el del 2 de mayo de 1787 que sería el que más a mí me preocupa porque quebró las murallas de El Morro porque fue un terremoto 8- el escenario es que la porción de Puerto Rico próxima al área del epicentro, va a sufrir los daños mayores. El resto de la isla va a sufrir el susto y podrían haber daños menores, pero a va a quedar en pie”, agregó.

Olvide los rumores

Luego de que la región suroeste experimentara un sismo de magnitud de 5.8 que afectó a los municipios de Guánica, Ponce y Guayanilla llueven “los rumores”, dijo Molinelli Freytes, quien enfatizó en que la ciudadanía se mantenga atenta a la información oficial del gobierno, la Red Sísmica de Puerto Rico, expertos en el tema o al Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead).

“No le preste atención a rumores. Ahora mismo están circulando rumores de que estos temblores son causados por un barco ruso que pasó por las costas de Puerto Rico. Otra gente está alegando que esto es causado por unas extracciones de gases naturales que ocurren al sur de Puerto Rico. Nada de eso es cierto. Son falacias que confunden”, afirmó.

“No hagan casos a rumores. Esto no es castigo de Dios ni va a ocurrir una hecatombe. No se puede predecir cuándo va a ocurrir un terremoto fuerte en Puerto Rico, pero han ocurrido en el pasado y ocurrirán en el futuro. No preste atención a eso hay que asumir siempre que estamos preparados para un terremoto aunque no sepamos cuándo va a ocurrir”, agregó.

A preguntas de El Nuevo Día, Molinelli Freytes fue categórico en decir que la actividad telúrica continuará y cada familia o ciudadano es responsable de preparar un plan.

“Ningún gobierno -en un desastre mayor- puede responder a todas las necesidades de la población simultáneamente. Eso quiere decir que las primeras horas, los primeros días y quizás las primeras semanas -en las comunidades más remotas- la gente va a estar solo con los recursos que tiene. Conozca a su vecindario porque si usted es afectado, son sus vecinos quienes le van a proveer ayuda”, recalcó el geomorfólogo.

Probabilidades

Precisó que la probabilidad de que ocurra otro temblor similar al ocurrido esta mañana es de un 17%.

“Sabemos que después que ocurren estos sismos, la probabilidad de que ocurra otro sismo aumenta. De hecho, los estimados de servicios geológicos indican que la probabilidad de que ocurra un sismo entre 5 y 6 nuevamente es de un 17% y que ocurra uno entre 6 y 7 es de 3% y mayor de 7 de la cuarta parte de un 1% es muy muy baja la probabilidad. Lo importante es que vamos a seguir sintiendo sismos en los próximos días que pudieran ser casi tan fuertes como el inicial”, recalcó.

El sismo de 5.8 magnitud registrado esta mañana provocó que desapareciera el área conocida como Cueva Ventana, en Guayanilla. Se trataba de una formación rocosa con un agujero en el centro que parecía ser una ventana al mar.

“Ese resto que queda ahí de un antiguo túnel colapsó y el que colapsara esa roca indica -desde el punto de vista morfológico- que en cientos de años y posiblemente miles de años atrás no había ocurrido un sismo lo suficientemente fuerte para derrumbarlo y que este es un evento fuera de lo común en esta zona en particular y es significativo”, apuntó Mollinelli Freytes.

Sin hacer su trabajo la Junta de Planificación

Respecto a la responsabilidad del gobierno, el geomorfólogo dijo que le corresponde a la Junta de Planificación (JP) hacer su trabajo para evitar los daños observados tras el sismo en la zona sur.

“Más que un asunto de orientación, que es importante, es un asunto de planificación donde nosotros hemos fallado. Es que la Junta de Planificación no ha considerado adecuadamente la cuestión de dar permisos en zonas susceptibles a peligros naturales múltiples, particularmente los relativos a terremotos”, destaco.

“Es hora de que el gobierno trabaje de forma conjunta. Estamos pasado de tiempo de que la Junta de Planes cumpla con su responsabilidad”, agregó.

Las casas con columnas

A raíz del temblor ocurrido esta mañana, en Guánica cinco residencias resultaron con severos daños estructurales y en Ponce, siete casas -cuatro de años sostenidas por columnas- también sufrieron daños.

“Muchas de estas (casas) son construidas siguiendo ingeniería informal o criolla. Esto no está hecho por ingenieros civiles o estructurales y es el resultado de los problemas de inequidad social en el análisis final porque no todos tienen el dinero para pagar un ingeniero. Esto nos trae un problema de qué vamos a hacer con estas miles de familias puertorriqueñas. Este es un momento de hacer un plan nacional para atender estos asuntos de vulnerabilidad sísmica”, puntualizó Molinelli Freytes.

La gobernadora Wanda Vázquez Garced consultó con el geomorfólogo ayer domingo, previo al sismo, y hoy lo volvió a llamar y le pidió que colaborara con un equipo de trabajo que creó para atender este asunto.