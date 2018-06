Si entre tus opciones de estudio se encuentra el periodismo, esta es una oportunidad que podría validar tu inclinación hacia esa profesión.

Por primera vez en la historia de GFR Media, la empresa, junto a la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón (USC), llevarán a cabo un campamento de verano enfocado en el desarrollo de destrezas periodísticas.

La finalidad del Primer Campamento de Verano en Periodismo es que estudiantes de undécimo y duodécimo grado utilicen esa experiencia para auscultar la posibilidad de continuar estudios formales en esa carrera, así como para pulir aptitudes académicas relacionadas.

“El Campamento de Verano en Periodismo es una oportunidad extraordinaria para que estudiantes de escuela superior puedan explorar la profesión del periodismo, con una inmersión profesional desde la empresa noticiosa más importante del país y una experiencia académica desde la escuela de comunicación de mayor prestigio en Puerto Rico”, expresó el director de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel, el profesor Gabriel Paizy.

Durante los días de campamento, que se extiende del 9 al 20 de julio, los estudiantes participarán en talleres con periodistas de El Nuevo Día y Primera Hora, bajo la mentoría de profesores de la USC.

Cómo recopilar información pertinente y cómo redactar noticias serán algunas de las destrezas que les enseñarán a los participantes, además de cómo elaborar escritos para publicar tanto en prensa escrita como en las plataformas digitales y redes sociales. Los jóvenes también aprenderán sobre algunas de las herramientas móviles disponibles para presentar historias, y sobre fotografía y producción audiovisual.

“Estamos muy entusiasmados de recibir a estos estudiantes en nuestra sala de Redacción. Junto a los profesores de la Universidad, tendremos periodistas de GFR Media intercambiando conocimiento y experiencias con estos jóvenes. Es una gran oportunidad de aprendizaje mutuo, y es parte de nuestra responsabilidad social como medio”, expresó Luis Alberto Ferré Rangel, director general de GFR Media.

El campamento coincide con otros proyectos similares establecidos en otras instituciones y centros de trabajo, como “The New York Times Academy”, en Nueva York, y los entrenamientos que organizan universidades reconocidas en periodismo, como “Discover the World of Communications”, de American University, en Washington D.C.; “Medill Cherubs”, del Medill-Northwestern Journalism Institute, de la Universidad de Northwestern, en Illinois, y el Columbia Scholastic Press Association Summer Journalism Workshop, en Nueva York, entre otros.

El campamento, que tiene un costo de $249, proveerá transportación desde la USC, en Santurce, hasta los predios de GFR Media, en Guaynabo, y a otros lugares para coberturas noticiosas. También incluirá meriendas y almuerzo, así como un certificado de participación y tres créditos que se pueden convalidar para el curso de bachillerato Introducción a la Comunicación en la institución universitaria.

Además, los trabajos periodísticos que se generen durante el campamento serían publicados en GFR Media.