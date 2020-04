La gobernadora Wanda Vázquez solicitó a las autoridades a indagar sobre las denuncias que han surgido en los pasados días en redes sociales por parte de jóvenes, algunas que establecen que son menores de edad o eran menores de edad cuando ocurrieron los hechos, que alegan un supuesto patrón de acoso sexual de parte de dos supuestos empresarios.

Parte de esas denuncias figuran en una querella que será investigada por la Oficina de Investigaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE-HSI), informó la agencia a El Nuevo Día. La Policía de Puerto Rico también participará de la pesquisa.

"Luego de ver varias alegaciones de jóvenes sobre un supuesto patrón de hostigamiento, me comuniqué con @DSPnoticias y la Policía para que se trabaje en conjunto con las autoridades federales. Es una situación altamente preocupante e inaceptable, y debe investigarse con prioridad", escribió Vázquez en Twitter esta tarde.

Luego de ver varias alegaciones de jóvenes sobre un supuesto patrón de hostigamiento, me comuniqué con @DSPnoticias y la Policía para que se trabaje en conjunto con las autoridades federales. Es una situación altamente preocupante e inaceptable, y debe investigarse con prioridad. — Wanda Vázquez Garced (@wandavazquezg) April 26, 2020

Contra los hombres señalados no pesan citaciones ni acusaciones hasta el momento. Un portavoz de ICE-HSI indicó que la investigación está en una etapa inicial, luego de que este fin de semana se hicieran públicas múltiples denuncias de acoso sexual contra los dos sujetos en la red social Twitter por parte de las presuntas víctimas.

Algunas de las denuncias publicadas en las redes sociales aluden a ofrecimientos para que accedieran a ser fotografiadas, entre otras cosas.

"El me escribió también y yo tengo 14 años!! al final le piche todos los mensajes que me enviaba pq sabia que algo no estaba bien... el seguía insistiendo y borró muchos de sus mensajes", indica textualmente uno de los mensajes publicados en las redes sociales por una de las jóvenes que alega fue víctima de acoso por uno de estos hombres.

En el mensaje la joven establece que le dijo al hombre que era menor de edad y que este, supuestamente, le ofrecía una escapada con "yate, fotos, party, bebidas, playa, música, sexy fun".

Otra denunciante indica que fue a una fiesta de uno de los hombres señalados cuando tenía entre 16 y 17 años, donde "había tanto alcohol gratis para menores de edad, obligao su intención era caerle bien a más nenitas de esas edad, que asco".

Por su parte, el Departamento de Seguridad Pública (DSP) informó que asignó a personal del Negociado de Investigaciones Especiales para colaborar en la pesquisa.

"En el DSP nos mantenemos en colaboración con @ICEespanol para atender las denuncias que han realizado varias jóvenes a través de plataformas sociales. Se asignó personal de la Unidad de Interpol del @NIE_DSP y la División de Delitos Sexuales de @PRPDNoticias para investigar", detalló la agencia.

En esta misma línea seexpresó el Secretario de Seguridad Pública, Pedro Janer Román.

"A raíz de las publicaciones realizadas por varias jóvenes a través de las redes sociales en las que denuncian haber sido víctimas de un patrón de hostigamiento por parte de varios empresarios y según nos fuera referido por la gobernadora Wanda Vázquez Garced, la División de Delitos Sexuales del Negociado de la Policía y la Unidad de Interpol del Negociado de Investigaciones Especiales se mantienen comunicación con ICE/HSI para atender estas alegaciones y el posible desarrollo de una investigación. De igual forma, se investigan posibles violaciones a las leyes de Puerto Rico", declaró Janer Román en declaraciones escritas.

El funcionario alentó a cualquier persona que haya sido víctima de hostigamiento o acoso a que se comunique con la línea de orientación de víctimas de delitos sexuales del Negociado de la Policía al (787) 343-0000 o a escribir al correo electrónico [email protected]. También puede llamar a la Unidad de Interpol del Negociado de la Investigaciones Especiales al (787) 903-7975 o al ICE/HSI al (787) 729-6969.

"Por tratarse de alegaciones que involucran menores de edad y que se encuentran bajo evaluación, no es prudente ofrecer información adicional en este momento", agregó Janer Román.

En el DSP nos mantenemos en colaboración con @ICEespanol para atender las denuncias que han realizado varias jóvenes a través de plataformas sociales. Se asignó personal de la Unidad de Interpol del @NIE_DSP y la División de Delitos Sexuales de @PRPDNoticias para investigar (1/2) — D.S.P. (@DSPnoticias) April 26, 2020

Mientras, la licenciada Madeline Bermúdez, procuradora de las Mujeres, expresó en declaraciones escritas que en su oficina "estamos alertas ante las acusaciones que han hecho menores y jóvenes sobre posibles patrones de hostigamiento al que fueron sometidas por parte de un hombre a cambio de fotos, favores y lujos".

"Estas son unas alegaciones sumamente serias a las que tenemos que prestarle mucha atención", agregó.

No obstante, la OPM exhortó a todas las mujeres que sean víctimas o conozcan información sobre este particular a comunicarse con las autoridades pertinentes y hacer las denuncias. La línea confidencial es 787-722-2977.

"Que no se quede en las redes sociales. Este comportamiento es ilegal y debe ser atendido a la brevedad", agregó el comunicado de la OPM.

ICE-HSI, en tanto, instó a que si alguien tiene información puede llamar al 787-729-6969.

El aspirante a la candidatura a la gobernación por el Partido Nuevo Porgresista, Pedro Pierluisi, también pidió se investigen las alegaciones de las jóvenes.