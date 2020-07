Con mensajes alusivos a la recuperación por los terremotos que aún no terminan y trazando paralelismos entre la declaración guerra por la independencia de los Estados Unidos y la lucha por la anexión de la isla, el gobierno de Puerto Rico celebró hoy la efeméride del 4 de julio.

Los mensajes del evento se concentraron en analizar la frase en la declaración de independencia que afirma que todos los hombres son iguales y en resaltar que esa igualdad no se repite en la isla debido al “discrimen” que, según la gobernadora Wanda Vázquez Garced, el ejerce el gobierno estadounidense contra los residentes en Puerto Rico.

“Es a nosotros que se nos priva de los plenos derechos democráticos que tiene los demás ciudadanos en los 50 estados”, dijo Vázquez Garced. En el caso de EE.UU. ese discrimen por lugar de residencia desató la guerra de independencia contra Inglaterra en el 1776.

“Los derechos no se piden no se suplican, se exigen y se demandan”, añadió Vázquez Garced al recordar que se celebrará un plebiscito no vinculante junto a las elecciones generales para que los electores se expresen a favor o en contra de la anexión de la isla a los Estados Unidos.

Durante el evento se resaltó la ausencia de la comisionada residente Jenniffer González Colón, quien por la mañana participó de una celebración similar organizado por Pedro Pierluisi Urrutia, el adversario de Vázquez Garced en la primaria novoprogresista por la candidatura a la gobernación.

El secretario de Estado, Elmer Roman, aseguró que le envió la invitación a la funcionaria pero que, al parecer, hubo un malentendido y González Colón no pudo participar. Inicialmente, la comisionada residente dijo que no fue invitada a los actos oficiales del gobierno puertorriqueño.

La situación marca la división que ha generado la contienda primarista entre los que apoyan a la gobernadora y los que prefieren a Pierluisi Urrutia como candidato novoprogresista a la gobernación. A finales de julio del año pasado, tras la renuncia del entonces gobernante Ricardo Rosselló Nevares, Pierluisi Urrutia se proclamó gobernador, pero posteriormente fue sacado del cargo por el Tribunal Supremo luego que el presidente senatorial Thomas Rivera Schatz reclamara que la investidura era inconstitucional. Vázquez Garced llegó a la gobernación porque, como secretaria de Justicia, era la tercera en la línea de sucesión de la gobernación.

Originalmente, Vázquez Garced indicó que no le interesaba competir en la contienda primarista ni en las elecciones generales de noviembre. No obstante, tras tres meses en La Fortaleza, cambió de opinión y radicó su candidatura. Pierluisi, quien perdió la primaria del 2016 ante Rosselló Nevares retomó su aspiración de ser el gobernante de la isla.

El orador principal de los actos oficiales del 4 de julio fue el alcalde de Guánica, Santos Seda, quien repasó el sufrimiento que han sufrido sus compueblanos con los temblores que se registran desde finales del 2019 y que se recrudecieron en enero de este año.

El alcalde aseguró que Guánica “se está levantando” del desastre natural y celebró que casi seis meses después de los más intensos movimientos de tierra, comenzaron a demoler las estructuras afectadas.