Washington - El congresista demócrata Raúl Grijalva, presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja federal, presentará una resolución legislativa esta semana que exhorta al Tribunal Supremo de Estados Unidos a rechazar la doctrina de los Casos Insulares.

La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, y la delegada de las Islas Vírgenes, la demócrata Stacey Plaskett, dieron a conocer, por separado, las intenciones de Grijalva e indicaron que se unirán a esa medida.

“Espero que mis colegas también apoyen esta resolución. Nuestro status territorial es inquietantemente similar al status de las 13 colonias originales del gobierno británico”, indicó Plaskett, en un comunicado de prensa.

Bajo la doctrina de los Casos Insulares, el Tribunal Supremo estadounidense determinó que Puerto Rico es un territorio no incorporado, que pertenece a, pero no es parte, de Estados Unidos, y en el que no aplica toda la Constitución federal.

La delegada de las Islas Vírgenes elogió la presentación de ayer en el tribunal de la abogada puertorriqueña Jessica Méndez Colberg, representante legal de la UTIER, para abogar ante los nueve jueces del Tribunal Supremo estadounidense por el fin de la doctrina de los Casos Insulares, como parte del caso sobre la constitucionalidad del mecanismo por el cual fueron nombrados los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal que controla las decisiones financieras del gobierno electo de Puerto Rico.

Plaskett citó las expresiones de Méndez Colberg cuando afirmó que “’cuando hay un daño constitucional, justicia requiere un remedio’”. “Ese remedio está muy retrasado”, indicó Plaskett.