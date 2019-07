Tras meses de preparación y una inversión millonaria, el 21 de diciembre de 2018, se dio a conocer el cambio de escenario del afamado musical Hamilton en la isla. Ya no sería en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico (UPR). Posibles manifestaciones fuera de las instalaciones hicieron que la producción, junto con el gobernador Ricardo Rosselló, tomaran la decisión de trasladar las funciones al Centro de Bellas Artes de Santurce.

“Aunque creíamos en la seguridad en el campus, algunos han expresado la posibilidad de realizar manifestaciones fuera del teatro para llamar la atención de sus causas”, dijo Luis A. Miranda, padre del actor Lin-Manuel Miranda.

Sin embargo, ese mismo día, justo cuando este medio publicó en primicia la noticia de la cancelación de la galardonada obra en la UPR, el tema era motivo de mofa en el chat del primer mandatario y sus colaboradores íntimos, según la página 489 de la red de mensajería. Las revelaciones dejan entrever las intenciones que tuvo el grupo de funcionarios para entorpecer la histórica presentación del musical en la universidad.

En el intercambio, Christian Sobrino publica una captura de pantalla de la alerta de El Nuevo Día con el titular “Cancelan la presentación de ‘Hamilton’ en el Teatro de la UPR”. A lo que el gobernador Rosselló responde con un ícono de un pollo con una aureola de ángel.

Carlos Bermúdez, exasesor de comunicaciones de La Fortaleza expresó “Operación RR” y Sobrino le responde “Al Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré MOFOS”.

El gobernador continúa la conversación que se extiende hasta la página 796 del historial con “It wastn me – shaggy #besis”.

En lo que aparenta un intento de buscar un culpable, Sobrino menciona que “Elías compró Hamilton o sea la tumba del tipo”, mientras que Elías Sánchez, identificado en el chat como “F do”, manifiesta que “cabildeó por la compañía de montaje”.

Ante esta revelación, Sánchez deja claro que tomó acción directa con la producción del musical, sin especificar que fue la persona responsable del cambio de escenario.

Dos días después, el 23 de diciembre de 2018, Bermúdez comparte una nota de este medio de comunicación en la que el Consejo de Estudiantes de la UPR pedía el regreso de la obra de arte a la institución acompañado del mensaje “lean los comentarios!!!!! FABULOSOS! La gente siente alivio por ese pasme a los problemáticos de siempre”, refiriéndose a los estudiantes del recinto riopedrense.

De igual manera, en plena Nochebuena, el gobernador envía un “screnshoot” de una nota en la que Ender Vega, productor local del musical expresó que La Fortaleza no cabildeó para que la obra saliera del Teatro de la UPR y dice “alguien le puede contestar a este mmb?”. Sin pasar un minuto, el exasesor legal de La Fortaleza, Alfonso Orona le contesta “Voy”.

Entre risas y emoji, Sobrino publica una foto del actor y dramaturgo Lin- Manuel Miranda con un mensaje que lee “OFICIAL! Hamilton es el culpable de COFINA!!!! y de inmediato el publicista Edwin Miranda le añade “Reclamamos a gritos… #LaAuditoriaDeHamilton”.

El 27 de diciembre de 2018, Sánchez envía una nota de Primera Hora revelando que fue el gobernador quien propuso el traslado de Hamilton. “El tweet espectacular de PH. Fue él. Es mi frase favorita ahora”, dice.

El gobernador responde “Te digo. Tenemos algo ahí… fue él. Lo escucho en mi mente siempre con disgusto por parte de quien lo escribió”. Y sobrino le contesta: “Por lo menos el tweet no fue “Ese ca…”.

En la conversación también aparece una foto publicada por Bermúdez del ahora exsecretario del Departamento del Estado, Luis Gerardo Rivera Marín junto al actor y su padre riendo. “No pude conseguir tickets!! Ahí nos estamos riendo de Donald!!”, manifestó Rivera Marín. “Compartí el stage con Lin Manuel me van a dar un part en la obra”, continuó.

En su reporte de noticias del 15 de enero de este año, Bermúdez comparte una nota de Primera Hora que anuncia sobre unos boletos que el gobernador regaló a jóvenes artistas.