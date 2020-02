Reconociendo que no tiene experiencia trabajando con confinados ni en el programa de rehabilitación, el presidente de la Comisión de Nombramientos en el Senado, Héctor Martínez Maldonado, anticipó esta mañana que la cámara alta confirmará el nombramiento de Aixa Sofía Pérez Mink como nueva presidenta de la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP).

Aunque no adelantó cuándo bajaría el nombramiento a la consideración del pleno del Senado, el legislador se limitó a decir que la experiencia como fiscal y preparación académica con la que cuenta la nominada “es suficiente para ocupar la posición”.

“A mí no me preocupa tanto la preparación o la experiencia. Creo que lo que tiene que tener un nominado, para esta posición o cualquiera es que tenga sensibilidad y sentido de justicia a la hora de tomar decisiones”, aseveró Martínez Maldonado, en un aparte con los periodistas al finalizar la vista de confirmación.

“No prefiero a una persona que conozca de la jurisprudencia y de la ley si a la hora de otorgar los privilegios no toma en consideración los procesos de la JLBP”, sostuvo.

Durante la vista, Martínez Maldonado dijo que votará a favor de la nominada. “Estoy seguro que va a ser confirmada”, dijo.

Pérez Mink tiene experiencia en el campo del derecho administrativo al haber sido asesora legal de las juntas examinadoras adscritas al Departamento de Salud y como asesora de víctimas del crimen en el Centro de Psicotraumatología de Guaynabo.

Además, se ha desempeñado como abogada en el Departamento de Justicia y como fiscal, específicamente en la División de Maltrato a Menores y Delitos Sexuales, como Procuradora de Menores y como Fiscal Auxiliar II en el Tribunal de San Juan.

La JLBP tiene como miembros asociados a Karla De Jesús Fuentes, Zulma Méndez y Nagelie Laureano Sánchez. Además, falta que el Senado evalúe el nombramiento de Samuel Silva.

Durante la vista, Martínez Maldonado, quien fue el único senador presente, trajo a colación la falta de experiencia de la nominada trabajando con convictos.

“Tiene basta experiencia en el campo criminal y esas funciones son más bien investigar, encausar, llevar las acusaciones correspondientes y ahora la visión o la posición que va a tener será diametralmente opuesta. No va a juzgar por actos o delitos cometidos sino por la forma y manera en que la persona se haya acogido a los programas de rehabilitación”, le dijo Martínez Maldonado.

Pérez Mink argumentó que su experiencia como fiscal y el haber trabajado en el Departamento de Justicia la ayudan a conocer “la dinámica” de los casos criminales y que su experiencia trabajando con juntas examinadoras igualmente la capacitan para ocupar el cargo.

“No nos toca procesar, sino evaluar que la persona cumpla con unos requisitos de que cualifica para una libertad bajo palabra y sigamos el cumplimiento de la ley. Si cualifica para dicho beneficio, hay que examinarlo… no voy en un rol fiscalizador”, dijo.

Al tiempo, el legislador se refirió a las estadísticas del pasado año fiscal que, según él, reflejan la poca cantidad de instancias en que la JLBP concedió permisos para que ciudadanos cumplan parte de sus penas en la libre comunidad. Por ejemplo, dijo que se concedieron 288 privilegios, pero se rechazaron 1,243.

“La mayoría de los casos que llegan a la Junta, todo es no conceder (privilegios) y no entran en razones para no conceder. Por eso la mayoría de los confinados o renuncia al privilegio o no se someten al proceso porque entienden es una pérdida de tiempo”, argumentó Martínez Maldonado.

Dijo, además, que de conversaciones con empleados de la JLBP y con técnicos sociopenales del Departamento de Corrección y Rehabilitación, surge que la JLBP rechaza las peticiones de privilegios porque el confinado no tiene un empleo asegurado o porque vive en un área de alta incidencia criminal.

“Me propongo, tan pronto llegue a reunirme con el personal, discutir con ellos y los miembros asociados para que me de un informe de lo que está pasando allí y recibir retroalimentación de cómo podemos mejorar esas estadísticas”, contestó Pérez Mink. “No son (criterios) razonables para denegar el privilegio si la persona cumple con los requisitos”, agregó.

Presentará proyecto

Martínez Maldonado indicó que presentará un proyecto de ley para transferir la responsabilidad de administrar el programa de supervisión electrónica del Departamento de Corrección y Rehabilitación a la JLBP.

“No creo en departamentos sombrillas y se debe eliminar... me parece que el DCR se debe concentrar en la custodia y rehabilitación de los confinados y que la JLBP, que toma las decisiones colegiadas… la decisión va a ser tomada de forma colegiada y tomando en consideración la opinión de las víctimas”, dijo.