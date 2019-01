El gobierno identificó mecanismos para obtener hasta $5.2 millones que necesitaría el Negociado de Ciencias Forenses (NCF) para cumplir con sus obligaciones hasta el 30 de junio y reclutar una cantidad no divulgada de nuevo personal.

El anuncio se hizo esta tarde en la sede del NCF en una conferencia de prensa en que estuvieron presentes la comisionada interina Beatriz Zayas, el principal oficial financiero (CFO, por sus siglas en inglés) Raúl Maldonado y el sub-CFO, Francisco Peña.

Maldonado, por un lado, dijo que se identificaron $3 millones de “sobrantes” que no identificó del Fondo General. Ese dinero será utilizado para la compra de vehículos y la compra de equipo. Una cantidad indeterminada de empleados para reforzar las labores administrativas del NCF mediante el mecanismo del empleado único llegará a la dependencia en los próximos 30 días.

Otro millón será destinado al NCF mediante la Ley de Oportunidades de Empleo, conocida como la Ley 52.

Se trata de un pote nutrido por aportaciones de patronos privados y que se utiliza para subsidiar partidas de nómina tanto en la empresa privada como en el sector público. La asignación presupuestaria no es recurrente, pero Maldonado dijo que el gobierno se encargaría de identificar el dinero para el próximo año fiscal.

Otra cantidad, $1.2 millones, proviene de partidas del presupuesto vigente que el gobierno confía que la Junta de Supervisión Fiscal liberará. Con la aprobación del presupuesto vigente, el ente fiscal le retuvo al gobierno el 5% del presupuesto, que sería liberado de alcanzarse una cantidad específica de recaudos.

Ese $1.2 millón sería utilizado también para compra de materiales.

“Dentro de las partidas del presupuesto general hemos identificado las partidas de dónde podemos ajustar. Esta última petición tiene que ser presentada a la JSF”, dijo Peña al explicar que esta misma mañana se reunió con personal del ente fiscal.

“Dijeron que van a darle curso expedito a la petición y le van a dar prioridad”, sostuvo Peña. “Vamos a presentar las partidas específicas de donde se harían los reajustes presupuestarios para que sea neto”.

En la actualidad hay cerca de 300 cuerpos acumulados en Ciencias Forenses. Esta cifra incluye osamentas, cadáveres no identificados, cuerpos no reclamados y cuerpos a los que todavía no les han hecho autopsias y/o exámenes médicos. De esta última categoría, son 125.

“Con este dinero se puede cubrir personal y también incluye equipo y material para hacer análisis. Vamos a poder adelantar bastante. Estoy optimista que con estos fondos que nos están buscando vamos a poder adelantar los trabajos”, dijo Zayas a periodistas.

Zayas calculó que necesita 93 empleados adicionales, entre estos ayudantes especiales administrativos, patólogos, directores de investigación forense, auxiliares de patología, químicos, examinadores de evidencia digital, coordinadores de pruebas de dopaje y técnicos de laboratorio.