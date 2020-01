El administrador de reestructuración y asuntos fiscales de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Fernando Padilla, afirmó que el sistema energético de la corporación pública continúa generando la misma cantidad de megavatios (mv) que se informó en el último informe de la 5:00 p.m. cuya cifra fue de 1,715 mv, a pesar de la fuerte réplica de 5.2 que estremeció la isla esta tarde.

"Estamos viendo el sistema y continuamos con la misma cantidad de energía. La última cifra que te había dado continúa igual. Si hubiéramos reportado una merma significativa en la cantidad de megavatios pues sí hubiera respondido a un apagón, pero hasta el momento todo bien", aseveró Padilla a El Nuevo Día.

El funcionario descartó, a su vez, que una situación de cables vivos que se reportó en la carretera PR-110, en Aguadilla, justo después de la réplica haya ocurrido a consecuencia del evento sísmico.

"En efecto, un equipo de patrullaje se encuentra en el lugar atendiendo la situación, pero hay que aclarar que eso ya había ocurrido antes. En media hora esos clientes que no tienen luz por esos cables que colapsaron ya deberán reintegrarse al sistema", aseguró Padilla.

A las 5:00 de la tarde de hoy, Padilla le informó a este medio que el sistema de la AEE producía 1,715 megavatios, lo que significa que aún faltan cerca de 600 a 700 megavatios adicionales para suplir a todo Puerto Rico de energía.

Al momento, la cifra de clientes con servicio eléctrico es de 1,220,041. La estadística podría cambiar esta noche cuando la unidad 1 de la planta de AES entre en funciones, y cuando se abran los alimentadores del sistema de la corporación pública que son las líneas que llegan directo a los clientes.

A continuación, el funcionario detalla la situación de cada una de las plantas generadoras en la isla.

Con el propósito de responder a las preguntas de los miles de abonados que aún permanecen sin luz, publicamos el diálogo íntegro con El Nuevo Día.

Hasta las 5:00 p.m. de este viernes, ¿cuánta energía hay disponible?

Esta mañana el número de megavatios estaba en 1,400 y ahora mientras hablo contigo el sistema registra una cifra de 1,715 megavatios, por lo que aumentó la generación de energía. Esperamos que en las próximas horas esta cifra cambie, porque abrirán los alimentadores y la unidad 1 de AES estaría entrando en "arranque" a eso de las 8:00 p.m. con casi 250 megavatios.

¿Cuánta energía requiere el sistema interconectado de Puerto Rico para abastecer a toda la isla?

Se necesitan entre 2,200 y 2,400 megavatios. Por ejemplo, el día de mayor consumo de este año llegó a 2,380 megavatios.

¿Ahora mismo cómo está operando la planta de San Juan?

La planta de San Juan está produciendo 263 megavatios. Nos queda subir San Juan 5 y estamos tratando de arrancar la unidad 8 y la 9 que darán cerca de 300 megavatios adicionales.

La capacidad total de producción de San Juan, después de descontar situaciones de carácter ambiental y antigüedad, es de 440 mv (diésel) y 400 mv (petróleo).

¿Cómo está la planta de Aguirre?

Ahora mismo Aguirre tiene 511 megavatios en ciclo combinado, pero, en general, está produciendo 640 megavatios, por lo que el número sigue igual al de esta mañana.

¿Cuánto genera Palo Seco a esta hora?

Allí en Palo Seco se mantiene una producción de 402 megavatios, igual que esta mañana. Esa energía la están produciendo las unidades 3 y 4 y unas unidades portátiles que ya están activas.

¿Cómo está la operación de Mayagüez y Cambalache?

Mayagüez tiene 74 megavatios en generación y Cambalache 152 megavatios.

¿Cuánto están generando los “peakers”?

Los llamados “peakers”, que son de rápida respuesta, tienen una capacidad total de 378 mv. Al igual que esta mañana, entre todas están generando 69megavatios en total. Ahora mismo están en funciones Daguao con 34 megavatios, Yabucoa con 17 megavatios, y Jobos con 18 megavatios.

En adición, tenemos a hidroeléctrica en Dos Bocas con 11 megavatios, Garza con seis y Toro Negro con tres megavatios.

¿Cuándo entran en funciones las centrales privadas?

Ya la planta de AES está completamente sincronizada, por lo que queremos ver cuántos clientes estaremos entrando desde esta tarde.

Al momento sus funciones han estado estables y no prevemos que tengan mayores problemas.

En EcoEléctrica ya completamos los cierres de todas las líneas de transmisión. Están haciendo unas reparaciones internas y estarán trabajando el período de prueba del arranque de la máquina para entonces elevar su energía.

Estas unidades generan 507 megavatios y con su entrada al sistema debe robustecerlo.

¿Hay avances en Costa Sur?

Ya en Costa Sur tenemos a un equipo de ingenieros estructurales de nosotros y también habrán contratistas evaluando los daños allí. Básicamente lo que nos tenemos que enfocar primero es en cuál es el tipo de daños que tenemos para entonces tener un estimado oficial sobre cuánto tiempo tomará repararla.

Costa Sur producía 820 megavatios.

Esta mañana, Padilla indicó que decidieron "solicitar anoche a FEMA (la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia) unos generadores portátiles que produzan 500 megavatios porque de esta forma se podría compensar la energía perdida".

Existe la preocupación en los ciudadanos en la región suroeste sobre el colapso de Costa Sur. Hemos recibido mensajes sobre cuestionamientos de que si al estar conectados a Costa Sur no tendrán luz hasta que esta planta entre en funciones. ¿Qué respuesta merece esa preocupación?

Nuestro sistema está interconectado. En ese sentido, sí es cierto que perdimos la producción de Costa Sur, pero al tener otras fuentes de energía podemos brindar esa generación que necesitan esos pueblos que están más cercanos a Costa Sur. Una vez entren las plantas privadas, incluyendo plantas del norte, entren en su máxima capacidad podremos transferir cargas desde el norte al sur, por ejemplo. Los centros de transmisión y las líneas están en buenas condiciones así que será más fácil hacerlo.

Una vez compensemos los megavatios perdidos deberán tener luz en sus casas.

¿Cuándo llegará la luz a todo Puerto Rico, pero en especial a los pueblos del suroeste?

Ahora mismo tenemos un 83% y hoy en la noche deberemos aumentar la cifra. Yo te diría que ya para el lunes debemos haber llegado al 100% de la energía que producíamos antes de la emergencia.

¿Cuán probable es que el sistema colapse cuando ya esté, nuevamente, en su máxima capacidad?

Yo te diría que el sistema se ha comportado de manera estable. No prevemos que haya un problema significativo por control nuestro que cause situaciones en el sistema. Siempre está el riesgo de problemas mecánicos, así que eso no se puede descartar. Pero deberíamos tener un sistema estable a pesar de que Costa Sur esté fuera de servicio.

