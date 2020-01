A las 6:00 p.m. de hoy, sábado, 11 de enero, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) produce 2,113 megavatios y se espera que para esta noche o mañana temprano, aumente a 99% la cantidad de abonados con el servicio de luz, según el administrador de reestructuración y asuntos fiscales de la corporación pública, Fernando Padilla.

Al momento, la cifra de clientes con servicio eléctrico es de 1,409,024 o un 96.05%.

El por ciento podría cambiar esta noche mientras entren en función otros generadores. Mientras, la central privada AES comenzó hoy a generar megavatios en su máxima capacidad.

A continuación, el funcionario detalla la situación de cada una de las plantas generadoras en la isla, a la luz de las nuevas réplicas que se sintieron hoy a través de todo Puerto Rico.

Con el propósito de responder a las preguntas de los miles de abonados que aún permanecen sin luz, publicamos el diálogo íntegro con El Nuevo Día.

Hasta las 5:00 p.m. del sábado, ¿cuánta energía hay disponible?

Esta mañana el número de megavatios estaba en 1,933 megavatios y ahora tenemos instalados 2,113, o sea que ganamos 180 megavatios. La demanda ahora mismo está en 1,807 megavatios, lo que significa que hay unos 306 megavatios en reserva.

AES continúa aumentando la carga y vamos a entrar una de las unidades de Cambalache, así que debemos estar añadiendo como algunos 100 megavatios adicionales (en lo que resta del día).

¿Cuánta energía requiere el sistema interconectado de Puerto Rico para abastecer a toda la isla?

Se necesitan entre 2,200 y 2,400 megavatios. Padilla indicó ayer que, por ejemplo, el día de mayor consumo de este año llegó a 2,380 megavatios.

¿Cuántos abonados cuentan con el servicio de energía eléctrica?

A eso de las 5:15 p.m., un 96.05% de clientes tienen luz, lo que representa 1,409,024 de un total de 1,466,923. Tenemos alimentadores en el distrito de Yauco que deben estar entrando en servicio durante la noche de hoy, así que esperamos ya que en Yauco y en las áreas aledañas deben comenzar a recibir el servicio esta noche.

¿Cuánto por ciento de abonados podrían tener el servicio esta noche?

Vamos a tener una cantidad significativa para acercarnos bastante al 99%.

¿Cuándo se proyecta que llegue la luz a todo Puerto Rico?

Yo entendería que ya mañana deberíamos estar en algún punto sobre el 99%, así que lo que estamos proyectando es que, para mañana, todos aquellos clientes que perdieron servicio en el momento del terremoto (de magnitud 6.4 el pasado martes) ya tengan su servicio restablecido.

Sí le exhortamos que aquellos clientes que no estén en el distrito de Yauco y no hayan recibido el servicio desde el momento en que ocurrió el terremoto que, por favor, se comuniquen con nosotros al 787-521-3434, porque ya debieran de tener el servicio. Recalco, si usted perdió energía y todavía no tiene el servicio, por favor, váyanse comunicando con nosotros para enviar el personal para verificar la infraestructura.

¿Se atrasaron los trabajos de restablecimiento con los sismos de esta mañana?

No hubo eventos significativos. Solamente vimos unos clientes que se salieron de servicio en el área de Ponce, San Germán, Adjuntas y Lares y ya esos clientes están en proceso de retornar al sistema.

La AEE determinó esta mañana, a raíz de las réplicas el desalojo inmediato de todo su personal en la central de Costa Sur. ¿Cómo afecta este desalojo a los trabajos de restauración del servicio?

Se mantiene el desalojo en Costa Sur. El principal ejecutivo impartió ya la instrucción para cerrar la planta. Quienes único van a estar en la planta van a ser los equipos de ingenieros estructurales y los equipos de apoyo correspondientes para determinar los daños e iniciar ya los planes estratégicos.

El plan de desalojo es para los empleados operacionales. La planta no va a estar operando, tiene unos riesgos de seguridad considerables, así que vamos a estar transfiriendo, de manera temporera, los empleados hacia otras instalaciones de la AEE.

En este momento, Costa Sur no produce ningún megavatios. La capacidad instalada de esta planta eran 820 megavatios.

¿Se afectaron las centrales privadas -AES y EcoEléctrica- con los eventos sísmicos de la mañana?

Ya AES estaba en línea, así que no sufrió daños, continúa en línea y continúa aumentando carga. Al momento, está generando 454 megavatios, en su máxima capacidad.

En EcoEléctrica, nos mantuvimos en comunicación con ellos, están completando las inspecciones protocolares para cada vez que ocurre uno de estos movimientos. No nos han reportado que tengan daños significativos en las instalaciones.

EcoEléctrica no ha arrancado aún operaciones. Ellos están en los procesos de preparación interna para iniciar los periodos de prueba. Se completaron los trabajos de las líneas de transmisión que salen de EcoEléctrica hacia el centro de transmisión de Costa Sur, todo probó de manera efectiva, así que continúa con los protocolos para iniciar el arranque de sus máquinas.

Estas unidades generan 507 megavatios y con su entrada al sistema debe robustecerlo.

¿Entonces los trabajos en EcoEléctrica se mantienen básicamente igual que ayer?

En comparación con el informe de ayer, el estatus de EcoEléctrica se mantiene igual. Los sismos de hoy provocaron atrasos debido a que ellos tienen que reiniciar sus protocolos de inspecciones. Inicialmente habíamos proyectado que ellos estarían en línea el lunes, entendemos que no van a estar el lunes, así que esperaremos hasta mañana para que podamos tener una mejor visibilidad de cuándo tendremos la máquina en línea.

Entendemos que será a mitad de la semana que viene.

¿Ahora mismo cómo está operando la planta de San Juan?

La planta de San Juan tiene 70 megavatios en la unidad 7, la unidad 6 tiene 160, de los 200 instalados, para una producción total de 230 megavatios.

Queda subir San Juan 5 y las unidades 8 y 9, que darán cerca de 300 megavatios adicionales.

La capacidad total de producción de San Juan, después de descontar situaciones de carácter ambiental y antigüedad, es de 440 mv (diésel) y 400 mv (petróleo).

¿Cómo está la planta de Aguirre?

Ahora mismo Aguirre tiene 561 megavatios en servicio, de 630 instalados en este momento.

¿Cuánto genera Palo Seco a esta hora?

Palo Seco está en 340 megavatios, eso también incluye los generadores móviles.

¿Cómo están las operaciones en Mayagüez y Cambalache?

Mayagüez tiene 74 megavatios en generación y Cambalache 152 megavatios.

Cambalache está en 75 megavatios de una capacidad máxima de 80. Vamos a entrar otra máquina de 75 mv, entendemos que esta noche. Mayagüez tiene 50 de 75 megavatios.

¿Cuánto están generando los “peakers”?

Los llamados “peakers”, que son de rápida respuesta, tienen una capacidad total de 378 mv. Ahora mismo están en funciones Daguao con 34 megavatios y Jobos con 17 megavatios.

En adición, tenemos la hidroeléctrica en Dos Bocas con 9.6 megavatios y Toro Negro con 2.4 megavatios.

¿Cuán probable es que el sistema colapse cuando ya esté, nuevamente, en su máxima capacidad?

Yo te diría que el sistema se ha comportado de manera estable. No prevemos que haya un problema significativo por control nuestro que cause situaciones en el sistema. Siempre está el riesgo de problemas mecánicos, así que eso no se puede descartar. Pero deberíamos tener un sistema estable a pesar de que Costa Sur esté fuera de servicio.

Seguimos exhortando a los ciudadanos a que hagan uso prudente del servicio y que el consumo sea básicamente lo necesario para evitar sobrecargar las líneas. Una vez llegue el lunes, vamos a estar viendo las demandas aumentando y ahí tendremos que comenzar los balances del sistema en base a la generación que tengamos disponible.

Existe la preocupación en los ciudadanos en la región suroeste sobre el colapso de Costa Sur. Hemos recibido mensajes sobre cuestionamientos de que si al estar conectados a Costa Sur no tendrán luz hasta que esta planta entre en funciones. ¿Qué respuesta merece esa preocupación?

Nuestro sistema está interconectado. En ese sentido, sí es cierto que perdimos la producción de Costa Sur, pero al tener otras fuentes de energía podemos brindar esa generación que necesitan esos pueblos que están más cercanos a Costa Sur. Una vez entren las plantas privadas, incluyendo plantas del norte, entren en su máxima capacidad podremos transferir cargas desde el norte al sur, por ejemplo. Los centros de transmisión y las líneas están en buenas condiciones así que será más fácil hacerlo.

