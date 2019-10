La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, anunció hoy una nueva asignación de fondos federales de $852,340 procedentes de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) bajo el programa de Conservación de Arrecifes de Coral.

Dentro de los fondos asignados por la NOAA, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) recibirá $450,000 para el programa de conservación de arrecifes de coral en Puerto Rico.

El Caribbean Fishery Management Council recibirá $185,484 bajo el proyecto para el año fiscal 2018 para facilitar encuestas de monitoreo de hábitats mesofóticos.

Asimismo, la Sociedad Ambiente Marino recibirá $66,424 para el proyecto "Impact of the invasive sea vine Halophila stipulacea on native seagrasses, invertebrates and fish assemblages".

También la organización Protectores de Cuencas recibirá $76,755 para crear resiliencia y desarrollar un plan de acción para el manejo de la extensión de la marina del Bosque Estatal de Guánica.

Por otro lado, Environmental Mapping Consultants recibirá $73,619 en fondos federales para observaciones satelitales para medir los parámetros de la calidad del agua asociados a áreas más propensas a arrecifes de coral en la isla.

"Los arrecifes de coral saludables y diversos apoyan la economía azul de la nación a través del turismo y la recreación, la protección de inundaciones y tormentas costeras y la producción de mariscos", dijo Jennifer Koss, directora del Programa de Conservación de Arrecifes de Coral de la NOAA.

"Estamos encantados de continuar financiando investigaciones y actividades que reducen las amenazas locales y avanzan las estrategias de conservación para que podamos mantener los ecosistemas de arrecifes de coral para las generaciones venideras", subrayó.

Estos proyectos y estudios ayudarán a abordar las tres amenazas principales para los arrecifes de coral: un clima global cambiante, fuentes de contaminación terrestres y prácticas de pesca insostenibles. Los premios también financian actividades para sanar y restaurar los arrecifes de coral dañados.