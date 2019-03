La directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Natalie Jaresko, indicó hoy, lunes, que el excoordinador de Revitalización, Noel Zamot, no posee información para señalar a algún individuo o institución particular por posibles actos contrarios a los procesos de otorgación de contratos y propuestas o por haber obstaculizado la implementación del Título V de la ley federal Promesa.

Empero, la funcionaria indicó que las expresiones de Zamot reflejan “la frustración” que él al igual que los integrantes de la JSF sienten en torno a la poca urgencia para encausar el desarrollo económico de la isla y fomentar la inversión privada.

Jaresko hizo sus expresiones en una rueda de prensa en la sede de la JSF, luego de que la ejecutiva sostuviera una reunión con integrantes del Comité de Recursos Naturales del Congreso, quienes tuvieron una sesión de unos tres días en Puerto Rico a fin de conocer cómo podría enmendarse Promesa y qué podría hacerse para que la ayuda federal post-María llegue a la isla en definitiva.

Según la funcionaria, la delegación congresional con quien se entrevistó, incluido su presidente el congresista Raúl Grijalva (D-Arizona) le abordaron acerca de las declaraciones de Zamot.

La directora ejecutiva de la JSF, reveló que luego de que El Nuevo Día citara las expresiones de Zamot en una conferencia con inversionistas, ella conversó con el excoordinador de Revitalización y este le expresó que no tenía información específica que pudiera ofrecer.

Sin embargo, Jaresko relató que solicitó al ingeniero y coronel retirado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos a que si posee alguna información acerca de algún posible acto ilícito que lo comunique a las autoridades de ley y orden, aunque esta no haya sido compartida con la JSF.

Acto seguido, Jaresko subrayó que tanto ella como los integrantes del ente fiscal estuvieron satisfechos con la gestión rendida por el ingeniero y describió su trabajo como “fabuloso” y “bueno”, en especial porque Zamot dejó establecido un proceso sistematizado para evaluar los proyectos que lleguen a su consideración para ser considerados bajo el Título V de Promesa.

Según Jaresko, Zamot estaba “frustrado” al igual que la JSF por el alto grado de burocracia que impera en el proceso de permisos en la isla.

No obstante, cuando Jaresko abundó en “la frustración” que Zamot y la JSF siente con la ejecución del gobierno en materia de inversión en infraestructura, la funcionaria sostuvo que en buena parte, las designaciones de proyectos críticos por parte de la JSF no pudieron avanzar porque la Autoridad deEnergía Eléctrica (AEE) no ha completado la renegociación múltiples contratos de compra de energía o PPOA, en inglés.

La JSF tenía ante sí unos 55 proyectos de inversión privada para ser considerados como “críticos” bajo el Título V de Promesa. De estos, unos 53 son proyectos de energía que requerían un PPOA o renegociar el existente. Jaresko hizo claro que no compete a la JSF seleccionar qué entidad privada puede desarrollar algún proyecto de infraestructura para la isla y que a ello respondió la política pública emitida por el ente fiscal en agosto del año pasado.

La funcionaria reconoció que “la AEE tiene mucho en su plato”, pero insistió en que la dilación en ese proceso impidió a su vez concretar las propuestas en la mesa.

Los señalamientos en torno a la no renegociación de contratos de energía por parte de la AEE -que atraviesa por un proceso de Título III- también están detallados en el Plan Integrado de Recursos (PIR) de la corporación pública ante el Negociado de Energía.

Aunque Zamot no tendría personas o entidades específicas, en su alocución con inversionistas, el ingeniero relató situaciones puntuales como el caso de un proponente que sostuvo más de 50 reuniones con agencias de gobierno y que luego de ello, la agencia informó al proponente que el proyecto no se llevaría a cabo para luego convocar a un proceso de solicitud de propuestas.