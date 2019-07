La comisionada residente Jenniffer González reiteró esta noche su petición de renuncia al gobernador Ricardo Rosselló e indicó que "el ego no puede suplantar la razón".

"Viendo desde DC lo que ocurre no hago mas que sentir vergüenza. Nuestro pueblo no aguanta más. No todos pensamos como el gobernador. El ego no puede suplantar la razón. El caos no puede ser la nueva receta. gobernador renuncie por el bien de Puerto Rico y dele paz a su pueblo", tuiteó la funcionaria.

