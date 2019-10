La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, sostuvo hoy, lunes, que quien se tiene que poner en los zapatos de los vecinos de Vieques y Culebra es el gobierno que “históricamente” ha dejado a las islas municipios, “exclusivamente, a la deriva”.

“El gobierno de Puerto Rico históricamente habla de 78 municipios, pero solamente nos acordamos de 76 y se dejan a las islas municipios, exclusivamente, a la deriva”, sostuvo la comisionada al abordar el tema hoy en una conferencia de prensa ofrecida.

González, sin embargo, no quiso pasar juicio sobre el desempeño de la directora ejecutiva de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), Mara Pérez. Dijo que esa evaluación le corresponde a la gobernadora Wanda Vázquez.

“Quiero darle espacio a la gobernadora que lleva escasos meses en el cargo y está evaluando a todo su gabinete, pero voy a ser igual de puntillosa con Vieques y Culebra”, señaló González.

Pérez, tras el pasado 30 de septiembre permanecer unas horas sin poder salir de Vieques a causa de una manifestación de pueblo, les solicitó a los viequenses que se pusieran en sus zapatos.

El día de la protesta, Pérez solicitó la intervención de secretario del Departamento de Seguridad Pública, Elmer Román, para ser sacada de la isla municipio en un helicóptero alegando un ambiente hostil y que se le había restringido su libertad. “Sí, pienso que la solicitud que realicé fue correcta. Póngase en mis zapatos. Es bien fácil decir eso”, dijo entonces.

“Hay que ponerse en los zapatos de los vecinos de Vieques y Culebra que se levantan a trabajar, algunos de ellos en isla grande, y no saben si la lancha va a salir o no va a salir. Hay que ponerse en los zapatos de los estudiantes de Vieques que van a estudiar a Fajardo y no saben si ese día llegarán a su clase o llegarán a su examen”, reclamó la comisionada.

La comisionada residente recordó que en el 2012 bajo su presidencia en la Cámara de Representantes formó una comisión total para interpelar al entonces secretario de Transportación y Obras Públicas, Rubén Hernández Gregorat, por la crisis en los servicios de transporte marítimo a las islas municipio.

González no entró en los detalles de cómo se debe atender el problema -que puede incluir la adquisición de lanchas nuevas, la reparación de las embarcaciones existentes o una alianza público privada-, pero no se puede seguir trabajando sin un plan definido.

“Lo que no puede ocurrir es que todas las semanas estemos a la expectativa de si las lanchas sirven o no sirven, si hay espacios o no o si se activa la Guardia nacional. Todas estas medidas son de última hora y sin planificación. Nosotros tenemos que tener ya un plan de desarrollo que incluya la estabilidad y la consistencia en la transportación marítima entre Vieques y Culebra”, sostuvo.

“Es momento que todos pongamos como prioridad a Vieques y a Culebra”, indicó González quien le solicitó una reunión a la gobernadora Wanda Vázquez. Hará lo propio con los presidentes legislativos y los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Durante la conferencia de prensa, González anunció la presentación de una medida bipartita en el Congreso que permitiría la compensación económica a los residentes de Vieques que han presentado problemas de salud a causa de los remanentes de los materiales tóxicos usados en los ejercicios de guerra en los 62 años de presencia de la Marina de Guerra.

La compensación a la que tendrían derecho fluctúa entre $10,000 y $110,000

Igualmente, le permitiría al Municipio reclamaciones de gastos que hayan incurrido por la salud de viequenses expuestos a los contaminantes. “Esto es una medida que permitiría estas compensaciones, atendería por primera vez reclamaciones y le permitiría a los vecinos de la isla municipal el poder hacer estas reclamaciones”, detalló González.

Diversas investigaciones han identificado incidencias sobre los niveles regulares de diferentes condiciones de salud, como cáncer, hipertensión y diabetes.

De aprobarse la medida, explicó la comisionada, el Departamento de Justicia federal nombraría un inspector para manejar los casos y establecer los acuerdos con los reclamantes. La medida sería atendida por el Comité de lo Judicial del Congreso.