El apagón de ayer causado por fuertes lluvias, que dejó a 70,000 abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) sin servicio, es una muestra de la fragilidad del sistema eléctrico de la isla de cara a la nueva temporada de huracanes que comienza el 1ro de junio, indicó en un comunicado de prensa la comisionada Jenniffer González.

Ante este panorama, la funcionaria urgió a la corporación pública a anunciar en qué etapa se encuentra la solicitud de propuestas para reponer la generación de energía que perdió el país luego de que los sismos de enero dejaron a la planta Costa Sur fuera de servicio.

De acuerdo con el parte de prensa de González, la pérdida de 820 Megavatios de generación producidos por la generatriz que ubica en Guayanilla obligó a la AEE “a reintegrar o mantener en operación unidades que debían haber sido reemplazadas o sacadas de operación para mantenimiento o mejoras y usar como fuente de generación regular unidades que normalmente son la reserva de emergencia, quedando el sistema sin margen para otras averías”.

Ante esto, continúa el comunicado de González, la corporación pública emitió en marzo un requerimiento de propuestas (RFP) para la instalación y puesta en operación de hasta 500 Megavatios de unidades adicionales de generación provisional, para cubrir la deficiencia hasta que se logre restablecer las unidades averiadas.

“El requerimiento de propuestas para esta generación provisional se hizo contando con el apoyo de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia (FEMA) para cubrir 75% de los costos, lo cual significaría una economía enorme para la Autoridad y por consiguiente para los abonados. Según el propio RFP, se contemplaba el anuncio de selección del proponente para el 22 de abril, para poder hacer las instalaciones el 1 de junio y por tanto estar protegidos en esta temporada”, cita el parte de prensa.

Según González, estas fechas no se han cumplido. Ante esto, expresó su preocupación de que ante la cercanía de la temporada de huracanes no se haya realizado un anuncio oficial sobre algún problema con el RFP y si esto significa que no habrá capacidad de reserva instalada, no sólo para la llegada de la temporada de huracanes sino para el alza en demanda a esperarse por el verano y por la reapertura de la economía.