Los jóvenes que conformaron los grupos que resultaron campeón y el subcampeón de la 13ra Competencia Nacional de Enactus en Puerto Rico tienen claro el impacto positivo en las comunidades donde llevan a cabo sus proyectos y el poder de cambio que desde sus respectivos focos de acción pueden provocar para toda la isla.

“A largo plazo lo que estamos haciendo con las comunidades es darle las herramientas para que puedan ser autosustentables”, afirmó a El Nuevo Día el estudiante universitario Raymond Nieves, quien forma parte del equipo de la Universidad de Puerto Rico en Humacao, el grupo ganador de este año.

Nieves y otros 27 compañeros desarrollaron y presentaron su proyecto RENACEN, en el que fomentan soluciones viables para proteger la biodiversidad de la Reserva Natural Corredor Ecológico del Noreste, a la vez que respalda una red de ecoturismo con la capacidad de generar ingresos, proteger el ecosistema y promover una comunidad equitativa, próspera y sostenible.

Este año la competencia contó con la participación de 14 equipos de diferentes universidades en la Isla y sobre 250 estudiantes que presentaron 38 proyectos dirigidos a promover la justicia social, la inclusión, equidad de género, salud, seguridad alimentaria, sanidad del agua, energía asequible, desarrollo de empleos, turismo, agricultura, tecnología e innovación.

El equipo ganador también presentó su proyecto “PAWS AHEAD” para atender la problemática de perros realengos en Puerto Rico, de la mano de sus rescatistas y teniendo como norte el desarrollo de un ecosistema que permita proveer servicios de perros de terapia para impactar poblaciones con necesidad física y/o emocional.

“Es un proyecto innovador y holístico que quiere impactar a tres comunidades: la comunidad de perros realengos, rescatistas de perros y personas envejecientes”, explicó Paola Vázquez, estudiante designada como Project Manager o manejadora del proyecto.

El equipo subcampeón del Humacao Community College ha desarrollado, por su parte, diversos proyectos como Hábitat, VivApis, Let’s Do It y Together We Rise, que están interconectados de manera tal que promueven el desarrollo empresarial, la protección ambiental y la justicia social de una manera multidisplinaria.

El proyecto Hábitat busca restaurar y proteger la flora y fauna de la Reserva Natural Efraín Archilla Diez en Humacao y hasta la fecha han sembrado más de 300 árboles y plantas, principalmente tras el impacto del huracán María. Uno de los enfoques más importantes es proveer las condiciones necesarias para la polinización de las abejas y mariposas.

A su vez, han desarrollado un mariposario y un proyecto ecoturístico de la zona. También han integrado en los esfuerzos a confinados del centro de rehabilitación Hogar Nuevo Pacto en Juncos e incluso crearon junto a ellos una compañía de venta y producción de miel bajo la marca Apinéctar.

“Trabajamos lo social, donde involucramos los confinados, la parte ambiental con los factores del cambio climático, también la parte económica y la educativa con investigación”, explicó la estudiante de biotecnología, Jennifer Reina, portavoz del grupo compuesto por 18 miembros.