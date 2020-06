El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, Juan Oscar Morales, se propone citar a representantes de la empresa 313 LLC a una vista pública el martes de la semana que viene,confirmó el propio legislador.

El Nuevo Día supo por una fuente que la audiencia se celebraría el martes siendo el único citado el presidente de 313 LLC, Ricardo Vázquez, pero el legislador aseguró que la fecha no ha sido determinada.

"Todavía no sé cuándo, pero sí te puedo asegurar que habrá una vista la semana que viene", dijo Morales al relatar que la semana que viene recibió unos documentos de la representación legal de Vázquez en que no se atendieron múltiples cuestionamientos que tiene. "Eran como 60 preguntas y si contestaron 15 fueron mucho. Hablaban de que tal cosa no era pertinente y tú a mí no me dices qué es pertinente".

Morales había anunciado el 20 de mayo que el proceso de vistas públicas en torno a la pesquisa que realiza sobre compras del gobierno en el contexto de la emergencia de COVID-19 había finalizado sin que la empresa 313 LLC tuviera que comparecer, lo que provocó cuestionamientos públicos, particularmente de la minoría popular en la Cámara, sobre por qué no insistía en citar a la empresa. La representación legal de Vázquez le indicó a Morales en una comunicación escrita a Morales que su cliente no debía comparecer a una vista pública a la que había sido citado ya que estaba colaborando con las autoridades de ley y orden.

Sin embargo, el pasado 2 de junio Morales ya se inclinaba a citar a Vázquez y, en entrevista con El Nuevo Día, indicó que estaba esperando por cierta información que le había solicitado a la compañía. Los documentos llegaron a sus manos el miércoles pasado.

"Quiero saberlo todo. Primero que 313 LLC no era una compañía especializada en pruebas, sino que era una compañía de sistemas de información y lo otro es que se les pidió unas fechas de entrega de pruebas y no cumplieron. Por eso mismo fue que se cancelaron los contratos de Apex General Contractors y Castro Business. También quiero saber qué pruebas eran y el contrato que tenían con la compañía suplidora", dijo Morales.

La empresa 313 LLC le vendió al gobierno $3.6 millones en pruebas serológicas. 313 LLC fue fundada en el 2018 por personas vinculadas al Partido Nuevo Progresista (PNP) como una compañía dedicada principalmente a la tecnología y la informática. Pero el pasado 18 de marzo, con el COVID-19 comenzando a arreciar en Puerto Rico, cambió sus propósitos corporativos al área de productos médicos y menos de una semana después había hecho ventas por $3.6 millones a Salud.

Vázquez Hernández y su socio Juan Suárez Lemus son donantes del PNP y de algunos de sus candidatos. De hecho, en el pasado Suárez Lemus ha trabajado en la plataforma electoral de esa organización política y Vázquez Hernández fue asesor senatorial.

En su caminar corporativo y también personal han estado vinculados de distintas maneras al ex subsecretario de Transportación Juan Maldonado de Jesús, según testificó el exfuncionario en la Cámara.

Vázquez Hernández fue agente residente de Alister McKinley, una compañía que Maldonado de Jesús registró el 5 de abril de 2019 y que al mes siguiente tenía un contrato con el Senado para asesorar a Miguel Laureano Correa y al próximo mes, en junio, tenía un acuerdo con el Departamento de Estado.

Además, Vázquez Hernández y Suárez Lemus forman parte de la compañía de asesoría Grupo Lemus, en la que Maldonado de Jesús laboró hasta julio de 2019, según Suárez Lemus, o hasta diciembre de 2019, según Maldonado de Jesús.

Suárez Lemus y Maldonado de Jesús, quienes son compadres, también aparecen como incorporadores de una organización de base comunitaria de nombre Forever Young Lifestyle Resort. Según Suárez Lemus, su compadre le proveyó, hace años, servicios profesionales de asesoría legal, y como agente residente, pero arguyó que no tenía ningún tipo de relación o injerencia en la estructura corporativa.

A pesar de estas relaciones, Maldonado de Jesús declaró que desconocía que, al igual que él, la empresa de Vázquez Hernández y de Suárez Lemus estuvieran vendiendo al gobierno de Puerto Rico pruebas rápidas para detectar anticuerpos de COVID-19.

Contrario a Apex General Contractors, 313 LLC recibió como adelanto el 100% del monto de la compra. La empresa vendió a Salud la prueba llamada Nova Test a $36 y $45. Una investigación de El Nuevo Día reveló que esas pruebas se consiguen directo del fabricante chino AtlasLink por menos de $3, sin necesidad de intermediarios. 313 LLC dice que las obtuvo de la empresa mexicana Zogen Genética Molecular, que afirmó en una declaración publicada en su país que nunca ha hecho ninguna venta a 313 LLC.

Para el 20 de mayo Morales dijo que, si bien personal de 313 LLC o su representación legal no había presentado documentos sobre transacciones y mensajes internos relacionados a sus compras con el gobierno, la Comisión de Salud sí tenía documentos suficientes para llegar a una conclusión, que no adelantó.

La empresa 313 LLC se encuentra en medio de una disputa legal con el Departamento de Salud luego de que la agencia se negara a recibir, sin que se le reconociera un descuento en el pago, 51,000 pruebas serológicas que la compañía entregó tarde. La compañía si entregó 49,000 pruebas de la orden de 100,000 a Salud el 13 de abril. Ese mismo día también entregó 600 pruebas de una primera orden de 1,500 pruebas serológicas que fueron compradas por el gobierno de Puerto Rico a $45 la unidad.

Las restantes 51,000 pruebas llegaron a la isla el 18 de abril y estaban listas para ser entregadas a Salud tres días después, según ha reportado El Nuevo Día.

Morales indicó que el resto de la fase investigativa de la Comisión de Salud se hará mediante reuniones privadas con Mariel Rivera y Diana Meléndez, ambas funcionarias del Departamento de Salud. Morales también espera respuestas por escrito de Luis Alcaraz, representante en Puerto Rico de Maitland 175, otra empresa a la cual el gobierno le compró pruebas serológicas.