A nuestra audiencia: El Nuevo Día te ofrece acceso libre de costo a su cobertura noticiosa relacionada con el COVID-19. Si quieres apoyar nuestra misión de brindarte información verdadera, pertinente y útil ahora y después de la emergencia, te exhortamos a suscribirte en suscripciones.elnuevodia.com.

----

El representante Juan Oscar Morales, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, adelantó ayer algunas de sus conclusiones sobre la compra a Apex General Contractos de un millón de pruebas rápidas COVID-19 a un costo de $38 millones y cómo la información que tiene contradice expresiones de la gobernadora Wanda Vázquez.

Morales hizo el recuento al finalizar la intervención del secretario de la Gobernación Antonio Pabón y lo hizo contrastando los hallazgos de su comisión con las expresiones que compartiera Vázquez al defender la compra de Apex durante una conferencia de prensa en el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres el pasado 8 de abril.

A continuación, algunos hallazgos detallados por Morales:

1) Vázquez dijo la verdad al decir que médicos del task force evaluaron la oferta de Apex. Sin embargo, Morales destacó que el capacitado para evaluar la compra en el Departamento de Salud no lo hizo. "La doctora (Concepción) Quiñones de Longo nunca autorizó esa compra y tampoco el personal de Bioseguridad, que es el personal experto en ese tipo de compra. “Desinformaron a la gobernadora", dijo Morales.

2) No es correcto que Salud haya solicitado cotizaciones de otras empresas antes de la compra a Apex, como dijo la gobernadora. "Las cotizaciones que tiene la Comisión de Salud fueron posterior a haberse adjudicado la orden de compra y una, del 27 de marzo, era de la compañía Globex", dijo Morales al referirse a una cotización en que el precio por unidad era de $10 y no $38, como fue el caso de Apex. "Decir que se sometieron cotizaciones no es correcto", dijo Morales.

3) La gobernadora indicó que la compra de Apex fue evaluada por una empleada de la División de Compras de Salud, Mariel Rivera. Morales recordó que Rivera testificó en las vistas públicas que no tenía experiencia alguna en el área de compras. "Decir que la persona que estuvo trabajando esa compra era de Compras y tenía experiencia.... la propia Mariel Rivera aclaró esa situación", dijo Morales.

4) Vázquez indicó que una empleada del Negociado de Manejo de Emergencias (Nmead), Evelyn Cumba, también evaluó la compra. Morales indicó que lo que Cumba hizo fue llenar lo que se conoce como el Formulario 113, una hoja requerida para luego el gobierno reclame el reembolso a la Agencia de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres.

5) Vázquez dijo que Graciela Malavé, una empleada del Departamento de Salud, evaluó la compra. "Eso no fue lo que Graciela Malave declaró bajo juramento. Solo evaluó que la compra estuviera relacionada a la emergencia. No la evaluó en los méritos", dijo Morales.

6) La primera ejecutiva dijo que dos funcionarios de Nmead, Maritza Sanabria y Brian Elías, canalizaron la solicitud de fondos a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP). Morales aclaró que Elías es empleado de la Administración de Servicios Generales (ASG) y trajo a colación como personal de dicha dependencia denunció en una vista pública que se invirtió el orden regular de compras cuando la transacción primero fue referida a la OGP y luego a la ASG.

7) Vázquez ubicó a Vanessa Figueroa en el Departamento de Hacienda interviniendo con la compra de Apex. Morales aclaró que Figueroa es empleada de Nmead. "Vanessa Figueroa y fue la empleada que, lamentablemente, firmó unos anejos en esa orden de compra que no estaba autorizada a firmar", sostuvo el legislador.