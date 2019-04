La secretaria del Departamento de Educación, Julia Keleher, presentó al gobernador Ricardo Rosselló Nevares su renuncia al cargo que ha ocupado por los pasados dos años, salida que será efectiva mañana, martes, según lo adelantó en primicia a El Nuevo Día.

Al momento, se desconoce quién será el próximo titular de Educación. Rosselló Nevares se limitó a decir que nombrará al sucesor de Keleher “próximamente”. Este diario supo que, entre las personas recomendadas al cargo, hay algunos de los superintendentes de Oficinas Regionales Educativas, entre ellos, Eleuterio Álamo, superintendente regional de San Juan.

Sin embargo, su renuncia no implica que la funcionaria dejará de trabajar con el gobierno. El contrato más reciente de la funcionaria con la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) está vigente hasta el próximo 30 de junio.

“Era el momento”, expresó Keleher al explicar su renuncia en entrevista con El Nuevo Día.

“Yo soy muy buena cuando hay un caos. Cuando hay algo retante, tú me insertas ahí y yo puedo rápido actuar. Pero ahora lo que tenemos es la necesidad de implementar, porque todo lo que se iba a cambiar se cambió... ¿Qué más me queda? No veo que haya otra cosa que tenga que rediseñar, lo único que hace falta es implementación y hace falta otro tipo de líder”, añadió la funcionara.

En febrero de 2017, Rosselló Nevares informó que Keleher había sido designada como principal oficial de Transformación e Innovación de Educación del Gobierno de Puerto Rico.

En julio de ese mismo año, el mandatario la designó como oficial de gerencia de proyecto para transformar el Departamento de Educación, rol que se indicó ejercería separado a sus funciones como secretaria.

Keleher fue nominada como titular de Educación a finales de diciembre de 2016. Su nombramiento causó controversias desde un inicio por ser una persona que nunca había trabajado dentro de la agencia, a pesar de que, desde 2007, conocía el sistema educativo puertorriqueño por su trabajo en el Departamento de Educación federal y, posteriormente, como consultora externa.

Su nombramiento estuvo en riesgo en el Senado, cuando el presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, expresó reservas con su confirmación hasta que esta se comprometió con derogar la educación con perspectiva de género implementada el pasado cuatrienio.

El cierre de más de 400 escuelas públicas en dos años ha sido una de las acciones más recordadas de la gestión de Keleher al frente de la agencia, una decisión que ha defendido bajo al aducir a la falta derecursos en el gobierno. El Plan Fiscal del gobierno central, certificado por la Junta de Supervisión Fiscal, contempla el cierre de escuelas como una de las principales medidas de reducción de gastos en el Ejecutivo.

Asimismo, impulsó la aprobación el año pasado de la Ley 85 de Reforma Educativa, estatuto que contiene una reestructuración administrativa de la agencia, establece mecanismos para crear nuevos programas académicos para los estudiantes, y dio paso a la creación de escuelas chárter en la isla.

La saliente secretaria también ha encaminado proyectos para dotar a las 856 escuelas que quedan abiertas con los recursos y materiales educativos que necesitan.

En las pasadas semanas, Keleher anunció planes para entregar computadoras a todos los maestros y estudiantes, contratar a más de 100 sicólogos escolares, anunció un nuevo programa de ayuda al empleado, propuso un alza salarial para el personal escolar atado a un aumento en la jornada laboral en las escuelas y presentó un sistema para vigilar el uso que se le da al presupuesto de la agencia.