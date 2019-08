El exmonitor de la Policía, Arnaldo Claudio, confirmó hoy, miércoles, que fue citado por el Departamento de Justicia a declarar sobre el chat de Telegram que el exgobernador Ricardo Rosselló compartía con sus asesores y donde se enviaron mensajes haciendo un llamado para “meterle mano (a Claudio)” para que “no fuera un dolor de cabeza en el 2020”.

Según el exfuncionario federal, los mensajes que se compartieron en el chat demuestran que desde La Fortaleza se orquestó una conspiración en su contra.

“En estos meses he tenido la facilidad de sentarme y leer un poco más en qué llevaba a cabo esa conspiración y hay otros personajes que están implicados en esta conspiración, le puedo decir que me voy a reunir dentro del Gobierno de Puerto Rico y ya he sido citado por Justicia para llevar a cabo un testimonio en cuanto a esto”, estableció Claudio en una entrevista radial (Radio Isla – 1320 AM).

El exmonitor de la Uniformada, que renunció a su posición en mayo, señaló que uno de los personajes involucrados en la supuesta conspiración es el bufete McConnell Valdés, que fue contratado por Rosselló para atender la Reforma de la Policía.

Sin embargo, Claudio indicó que el objetivo del contrato de esta firma de abogados era otro.

“El foco no era la Reforma la Policía de Puerto Rico ni ayudarla, el foco era tumbarle la cabeza a Arnaldo Claudio”, sostuvo.

Sobre cuando empezó la conspiración, el exfuncionario detalló que las acciones en su contra se remontan a 2017, apenas el primer año de la administración de Rosselló.

“Esto no comenzó con el chat, esto comenzó con el señor Alfonso Orona cuando él y el secretario del DSP (Departamento de Seguridad Pública), Héctor Pesquera, llevaron a unos policías a La Fortaleza a interrogarlos sobre la participación del monitor federal y cualquier información negativa que tuviera en contra mí para empezar un proceso”, denunció.

Ante esto, Claudio dijo que se enteró porque unas personas se comunicaron con él para darle constancia de los hechos.

El exmonitor dijo que una vez se enteró de la alegada conspiración la comunicó a las autoridades estatales y federales, pero que no tuvo respuesta.

“No llevaron el proceso esperado y desafortunadamente también personas dentro del Departamento de Justicia federal”, acotó.

Cuestionado sobre si tiene evidencias de la supuesta conspiración, aparte de lo que se escribió en el chat, Claudio respondió que tiene “información suficiente” y posibles testigos.

“Ya los tengo, ellos saben quiénes son, ya ha hablado con ellos. Entre todo esto había un miedo, aparentemente ese miedo está mermando y entiendo que el espacio que se dio de mayo a agosto me ha dado la oportunidad de hablar con ellos”, estableció.