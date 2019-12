El Departamento de Justicia (DJ) investigó preliminarmente a la contralora, Yesmín M.Valdivieso Galib, sobre unas imputaciones que recibió esa agencia de forma anónima, según dio a conocer esta tarde la secretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones.

No obstante, la secretaria no precisó que acciones se le atribuían a la contralora y que movieron a esa agencia a iniciar una pesquisa en la que se debió activar el protocolo que requiere la Ley del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente. Longo Quiñones indicó, sin embargo, que no se encontró causa para recomendar la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI).

“Para corroborar las alegaciones el Departamento de Justicia entrevistó a varias personas identificadas en el documento anónimo determinando que lo alegado no se pudo comprobar. Sin embargo, según dispone la Ley del Opfei, el informe de la investigación preliminar se envió a la Oficina del PFEI con una recomendación de no designación de un FEI”, indicó la titular de Justicia en un comunicado de prensa.

Por otro lado, la secretaria indicó que refirió a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) una querella presentada contra el agente Armando Agrón Valentín por un posible conflicto de interés, el que tampoco fue precisado en el comunicado. Agrón Valentín es un agente de investigación adscrito al DJ.

Longo Quiñones explicó en el comunicado de prensa que está obligada a recurrir y solicitar el nombramiento de un FEI en aquellos casos en los que la investigación y procesamiento por personal del DJ puede crear una apariencia de conflicto.

Este es el tercer funcionario del DJ que en las pasadas semanas es referido a la Opfei por presuntos conflictos de interés. No se ha indicado si los hechos referidos para investigación guardan alguna relación. A finales del mes de noviembre, el DJ refirió a la Opfei una querella contra el fiscal Jorge Carrión y posteriormente refirió a la exempleada Yolimar Laureano Martínez.