El Departamento de Justicia consignó su oposición a un proyecto de ley del representante independentista Denis Márquez que, según él, evitaría allanamientos y registros caprichosos como el que, a su juicio, logró ejecutar la agencia contra dos medios de comunicación estudiantil y el otrora periódico de la Universidad de Puerto Rico: Diálogo.

Justicia no quiso expresarse públicamente sobre la controversia surgida la semana pasada en cuanto a los allanamientos a los medios de comunicación, pero el 26 de agosto, su secretaria Dennise Longo Quiñones, plasmó su oposición al Proyecto de la Cámara 2136, que es evaluado en la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes. La presidente de la comisión, María Milagros Charbonier, anticipó que probablemente rinda un informe negativo a la medida, pero decidirá si realiza vistas públicas una vez reciba el memorial del Colegio de Abogados y Abogadas.

“Voy a tener que tomar una decisión y posiblemente rendir un informe negativo”, dijo Charbonier. “Justicia es la agencia más importante en este proceso”.

El Proyecto de la Cámara 2136, radicado en mayo por Márquez, establece una política pública de protección a la intimidad sobre las comunicaciones electrónicas, mientras le requiere al Estado una orden judicial cada vez que pretenda realizar un registro o allanamiento con fines investigativos en este ámbito tecnológico. Dispone que ninguna agencia de seguridad pública podrá obtener –salvo ciertas excepciones - como parte de una investigación criminal, información como la localización de información almacenada o datos transmitidos entre dispositivos electrónicos o a través de un proveedor remoto, sin una orden de este tipo. También dispone que ninguna agencia de seguridad pública, podría usar, copiar o divulgar “para ningún propósito” la información almacenada a la que tenga acceso y que no forme parte de la orden judicial concedida.

El proyecto no busca modificar el campo de acción que los magistrados tienen al atender este tipo de solicitud.

La medida exige que la información solicitada por el Estado sea apoyada “en juramento o afirmación, describiendo particularmente el lugar a registrarse, y las personas a detenerse o las cosas a ocuparse”. Igualmente dispone que, salvo ciertas excepciones, que los medios o las personas allanadas tengan que ser notificados del acto dentro de cinco días después de que el Estadohaya recibido la información.

Representantes de los medios Pulso Estudiantil, Diálogo y el Centro de Comunicación Estudiantil denunciaron que Justicia tuvo acceso libre a miles de comunicaciones que nada tenían que ver con la investigación que se realizaba y que revelaban comunicaciones privadas entre usuarios y los administradores. La pesquisa de Justicia giraba en torno a cómo una serie de estudiantes irrumpieron en una reunión de la Junta de Gobierno de la UPR.

Los medios se enteraron que habían sido allanados durante el proceso judicial, que está en etapa de juicio contra siete acusados.

“Se establece de manera clara que tienes que requerir órdenes judiciales para acceder información de plataformas digitales como correos electrónicos, Facebook… no puede ser por mero capricho de la Policía. Tienen que haber notificaciones y parámetros”, explicó Márquez a El Nuevo Día al recordar que radicó este y otras medidas sobre comunicaciones electrónica a raíz del informe de la Comisión de Derechos Civiles (CDC) que denunció carpeteo electrónico por parte de Justicia y la Policía en respuesta a las protestas contra el Estado antes y después del 1 de mayo del 2017.

Una de estas medidas es el Proyecto de la Cámara 2137, que prohíbe que cualquier agencia pública pueda monitorear “arbitrariamente“ las redes sociales u otras páginas cibernéticas de personas o grupos. Específicamente, prohíbe la vigilancia “generalizada e indiscriminada” -como se demostró en el informe de la CDC- con fines de evidenciar que se ha cometido un delito o para centrar una investigación cibernética sobre alguna persona, partido político, sindicato u organización sin fines de lucro sin contar con motivos fundados.

Otra pieza legislativa es el Proyecto de la Cámara 2138, que establece la Carta de Derechos Digitales de Puerto Rico. Entre otras cosas, trae a la mesa lo que se conoce como el “Derecho a ser Olvidado”, lo que significa que todo ciudadano tendrá derecho a que un motor de búsqueda retire enlaces que incluyan datos de la persona si puede probar que la información “le causa daño y ha dejado de ser pertinente”. Ese derecho sí podrá estar supeditado al interés público.

Al oponerse al P. de la C. 2136, Longo Quiñones insistió en que las redes informáticas pueden ser utilizadas para cometer delitos contra menores, el robo de identidad y la trata humana, entre otros delitos. No obstante, en la ponencia no se hace alusión alguna a situaciones que se asemejen a las razones para solicitar los allanamientos a los medios de comunicación.

“Consideramos que se debe garantizar un equilibrio entre la búsqueda de la información, los intereses de la acción penal y el respeto de los derechos fundamentales. Es por ello que entendemos que la medida debe establecer una política pública penal común para proteger a Puerto Rico frente a la ciberdelincuencia y que, a su vez, garantice los derechos humanos fundamentales…”, dijo Longo Quiñones.

Cuando El Nuevo Día entrevistó a Charbonier hace tres semanas sobre la medida, indicó que no la favorecería si chocaba con la política pública del gobierno. La gobernadora Wanda Vázquez ha defendido la validez de las órdenes de allanamiento. Sin embargo, la legisladora explicó que solicitó el 3 de junio memoriales -además de Justicia-, al Negociado de Telecomunicaciones y al Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS). La Oficina de Gerencia y Presupuesto (a nombre de Prits) y el Negociado de Telecomunicaciones respondieron que no tenían inherencia en el asunto, pero Charbonier sostuvo que insistirá nuevamente para que se expresen.

Charbonier insistió en la importancia del memorial de Justicia.

“Eso (el proyecto) va a la cuestión procesal jurídica… también hay que ver que esto puede ser campo ocupado por el gobierno federal”, sostuvo Charbonier. “Y si es un campo en que, localmente, podemos trabajar legislación y modificar… pues lo amplío, le doy una oportunidad a eso”, agregó.

Charbonier reconoció que no ha vislumbrado citar a partes afectadas como los medios estudiantiles allanados o sus abogados.