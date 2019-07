La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) informó este viernes que el plan de racionamiento para los municipios de Salinas y Guayama comenzará el próximo miércoles, 24 de julio, en vez del lunes como se había indicado originalmente.

Igualmente, la corporación pública anunció que el plan se reestructuró para que los ciudadanos tengan agua cinco días a la semana y estén a secas otros dos. En principio, se había dicho que las interrupciones serían por períodos de 48 horas.

Los cambios fueron adelantados en primicia a El Nuevo Día por la directora ejecutiva de la Región Sur de la AAA, Cherryl Ortiz McCormick.

En entrevista, Ortiz McCormick contó que la modificación se hizo a petición de la alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla Colón, quien le manifestó su preocupación de que el racionamiento afecte a los restaurantes que componen la ruta gastronómica del municipio, particularmente durante los fines de semana.

“Lo que hicimos fue reestructurar el plan para que no se afecte la única fuente que ellos tienen de turismo, que es la ruta gastronómica, y que también es una de sus principales actividades económicas”, dijo.

Los 13,000 clientes que se impactarán con el racionamiento reciben agua del Acuífero del Sur, cuyos niveles están por debajo de lo normal debido a la falta de lluvia, según el gobierno. De hecho, el Monitor de Sequía de Estados Unidos informó ayer que las condiciones de sequía moderada y severa siguen ampliándose en la isla.

En total, dijo Ortiz McCormick, son cuatro sistemas que se sirven de 14 pozos. Como parte de los cambios, la AAA consolidó los dos sistemas más pequeños “para una repartición más equitativa”.

De esta forma, la Zona A del plan la integra el Sistema Salinas Urbano. Tendrá agua los lunes, miércoles, viernes, sábados y domingos, quedándose a secas los martes y jueves.

La Zona B la integra el Sistema Coco, que tendrá agua los lunes, martes, jueves, viernes y domingos. No tendrá servicio los miércoles y sábados.

Mientras, la Zona C la integran el Sistema Aguirre y Villoda-Ranchos (Guayama). Tendrá servicio los lunes, martes, miércoles, viernes y sábados, quedándose sin agua los jueves y domingos.

“El miércoles, 24 de julio, vamos a comenzar con la Zona B y luego, el jueves, les toca a las zonas A y C. Así seguiremos con el calendario. El único día que no tenemos opción y habrá interrupciones simultáneamente será los jueves”, dijo Ortiz McCormick.

De acuerdo con la funcionaria, las interrupciones de 24 horas, en vez de 48, hacen menos molestoso el racionamiento para la ciudadanía y les permite abastecerse.

“Quiero aprovechar para exhortar a las personas a que no cojan agua de más. Vamos a darles agua cada 24 horas y las interrupciones no serán corridas, sino salteadas para que puedan abastecerse. Por favor, no cojan agua de más y sean prudentes con el uso y consumo. Reconocemos que la gente se puede poner ansiosa con las interrupciones y podrían hacer mal uso del recurso”, declaró.

Como medida de mitigación, la AAA coordinó con los municipios afectados la ubicación de oasis.