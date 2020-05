En momentos en que continúa la reducción en los niveles los embalses de la isla, los dragados en dos represas de alta demanda todavía no han comenzado en espera por asignaciones federales aprobadas tras el paso del huracán María en 2017.

Mientras se extiende el déficit de lluvia para todo Puerto Rico, todos los embalses registraron bajas hoy en el agua almacenada en comparación con los registros de ayer.

El embalse más afectado sigue siendo Guajataca, en Quebradillas, que se adentra en el nivel de "ajustes operacionales" con 189.25 metros. De este embalse se sirven abonados del área oeste del país.

"La lluvia de estos meses no llegó. Sabemos que particularmente para la zona noroeste esta temporada es una temporada bien lluviosa. Pero, sin embargo, este año no ha sido el caso y ya vemos como este mes de mayo no lo hemos recibido", indicó la presidenta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Doriel Pagán Crespo, en entrevista con Radio Isla 1320.

Mientras, Carraízo y Toa Vaca cayeron a 39.58 y 148.37 metros, respectivamente. Ambas unidades son las únicas que se encuentran en niveles de observación al momento.

"Cuando vemos el nivel hoy (de Toa Vaca), estamos por encima del nivel que teníamos el año pasado", sostuvo Pagán Crespo. "Eso no quiere decir que no lo debemos vigilar. En estos momentos te podría decir con certeza que estamos vigilando el comportamiento de todos los embalses".

Agregó que Toa Vaca, "que es la zona sur, ya vimos que la semana pasada el monitor (federal) de sequía presentó por primera vez algunas zonas atípicamente secas e incluía a la zona noroeste y la zona sur. Ahí está Toa Vaca, aunque está en mejores condiciones que el año pasado".

"Entonces, vemos a Cerrillo, que es de Recursos Naturales, que se encuentra en niveles de seguridad y suple a la zona sur, pero también seguimos bien vigilantes".

Mientras, para Carraízo y La Plata - que se mantiene con uno de los niveles más altos - se ha advertido cautela con las medidas porque pudieran no reflejar la reducción en sus capacidades de almacenaje por aumento en la cantidad de sedimentación.

Pagán Crespo señaló hoy que para estos dos embalses hay planes de dragados, pero que desde el huracán María en el 2017 están a la espera de la asignación de los fondos necesarios a través de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

Señaló que el estimado del costo del dragado para cada uno de los embalses es de $300 millones.

"Sabemos que estos procesos administrativos no son tan rápidos como quisiéramos. Sin embargo, ha habido un flujo de comunicación y al momento la información que se ha podido suministrar a FEMA ha sido bien recibida", dijo la funcionaria.

Añadió que "el proceso administrativo con FEMA es de muchas etapas, donde hay que estar suministrando información técnica".

Aseguró que todos los datos solicitados a la AAA sobre la sedimentación acumulada antes y después del huracán ha sido suministrada, por lo que tiene "la esperanza de que pronto tengamos la conclusión de esta solicitud".

"Un estimado que se hizo en sus orígenes era de $300 millones por embalse. Es una inversión que la AAA no tiene y dependemos de que esos fondos se nos puedan asignar... Se ha sometido para Carraízo y la Plata", afirmó Pagán Crespo, quien no tiene un estimado de tiempo para que se inicien los dragados.

Por lo pronto, recalcó que continuarán con ajustes internos en la AAA para evitar que llegar a un racionamiento.

Interrupción de servicio en sectores del oeste

Por otro lado, la AAA anunció que la Planta de Filtros Miradero en Mayagüez está fuera de operación debido a problemas eléctricos en la estación de bombas de aguas crudas (EBAC) del Río Grande de Añasco, que es su fuente de abasto principal.

El director de la AAA en el Área de Mayagüez, Luis Cabán Medina, explicó que la EBAC se detuvo anoche por fluctuaciones de voltaje que causó daños al generador y equipo eléctrico de la estación de bombas. Brigadas de la agencia reparan la avería para reanudar la operación de ambos sistemas durante la mañana de hoy.

Como resultado, tienen interrupción en el servicio los siguientes sectores:

- Mayagüez: Sabanetas-Maní, Algarrobo, Miradero, Leguísamo, Río Cañas Arriba y Río Cañas Abajo, Sábalos, Guanajibo, Río Hondo, Quebrada Grande y Mayagüez Arriba.

- Hormigueros: Hoya Grande y Valle Hermoso

- Cabo Rojo: Plan Bonito y Cerrillos

- Añasco: Playa, Caguabo, Hatillo, La Choza, Piñales, Salto, Quebrada Larga, Caracol

- Rincón: Cruces, Pueblo, Calvache, Jagüey, Atalaya, Barrero