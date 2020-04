En medio de reclamos de posible violación de derechos constitucionales, el capítulo de Puerto Rico de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad dePuerto Rico (UPR) se unieron hoy al pedido del senador Héctor Martínez para que el gobierno reduzca la población correccional dentro de las instituciones carcelarias con el propósito de minimizar la posibilidad de contagios por coronavirus.

La licenciada Nora Vargas, de la Clínica de Asistencia Legal de la UPR, advirtió que en la medida en que el gobierno rechace la propuesta de liberar confinados que -entre otros requisitos- estén en custodia mínima y les quede por cumplir una condena no mayor de seis meses-, estaría actuando de “forma deliberada”, lo que constituiría una violación a la octava enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

“En la medida que el Estado está sobre aviso de que esto podría llevar a la muerte, a una propagación por las condiciones que existen en las instituciones y por la naturaleza del virus per se… y no actúa sobre esas recomendaciones, eso podría constituir una violación a la prohibición de castigo cruel inusitado”, sostuvo Vargas.

Explicó que la octava enmienda de la Constitución de los Estados Unidos prohíbe la imposición de castigos inusuales o crueles. Insistió en que la liberación de reos es una buena práctica de salud pública, ya que permite que dentro de las instituciones se cumpla con la directriz de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de mantener el distanciamiento para evitar los contagios por el coronavirus COVID-19.

Hasta hoy no se ha reportado ningún caso de confinados con COVID-19 en el país. En las instituciones carcelarias residen cerca de 8,500 confinados.

El lunes pasado el senador le hizo un llamado a la gobernadora Wanda Vázquez para reducir la población correccional, tal y como han hecho otras jurisdicciones de los Estados Unidos, tanto a nivel estatal como federal. Mayte Bayolo, abogada de asuntos legislativos de la ACLU, indicó que, hasta esta mañana, diez estados han iniciado excarcelaciones a nivel estatal y otros 23 han hecho lo propio a nivel local.

Al momento, el gobierno no ha respondido a la propuesta, confirmó el legislador. “Me parece que las cárceles de Puerto Rico son una incubadora perfecta ante esta situación del coronavirus, así que en ese sentido lo que queremos es que la gobernadora no espere a que ocurra una muerte para entonces actuar con relación a esta situación de las instituciones penales. El centro médico correccional no está preparado para lidiar con esta situación”, expuso Martínez.

Las condiciones sobre quienes podrían acogerse a una liberación temprana serían establecidas por la Rama Ejecutiva, reconoció Martínez. No obstante, sugirió que se tome en consideración aquellos confinados y confinadas que, además de que estén próximos a cumplir su condena, tengan 65 años o más, padezcan de condiciones de salud que comprometan su sistema inmunológico y cualifiquen al privilegio de Libertad Bajo Palabra, así como que se evalúe aquellos indultos que están ante la consideración de la primera ejecutiva.

Vargas sugirió también que se analice la posibilidad de reducir fianzas que permitan la salida de otro sector de la población.

“La comunidad confinada en nuestro país tiene los mismos derechos que las personas que estamos en la libre comunidad. La Constitución es clara en que la dignidad del ser humano es inviolable y esto es una situación de emergencia de salud pública. Por lo tanto, las mismas protecciones y los aislamientos sociales que nos estamos dando para proteger a la población, hay que dárselos también a la población confinada”, dijo Bayolo.

“Si no actuamos rápido muchos de estos confinados estarán condenadora a morir en una institución penal…Me parece a mí que lo importante es que la gobernadora actúe y pondere nuestra propuesta y la de los compañeros de las demás organizaciones”, indicó Martínez al agregar que a nivel de Estados Unidos en las instituciones federales han muerte seis confinados y más de 90 contagiados, entre reclusos y oficiales correccionales.

A través de un comunicado de prensa, el secretario del Departamento de Corrección, Eduardo Rivera Juanatey, señaló que no se ha reportado ningún caso positivo de COVID-19 en las cárceles locales. Sostuvo que han establecido medidas de seguridad, como la cancelación de visitas y un sistema de lockdown para el 100% de los reclusos. “En el momento en que haya la necesidad de implementar planes alternos, así se estará comunicando, pero ello no está en consideración en este momento ya que hemos manejado la emergencia de manera adecuada conforme a los protocolos vigentes”, señaló.