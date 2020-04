Los recaudos en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) se mantienen por debajo de lo esperado desde que el gobierno decretó un “lockdown” o cierre de emergencia debido a la pandemia del COVID-19, confirmó hoy, miércoles, el director ejecutivo de la corporación pública, José Ortiz.

En entrevista con El Nuevo Dia, Ortiz detalló que, entre el lunes y sábado de la semana pasada, la AEE cobró $48.7 millones, en vez de los $70.7 millones que tenía previsto. Eso supone un déficit de $22 millones o 31%.

“La primera semana del ‘lockdown’, se cobró solamente un 47% y eso nos preocupó bastante, porque la gente que pagó fue menos de la mitad. La semana pasada, se cobró un 69%. Los recaudos han venido subiendo poco a poco, pero aún nos mantenemos por debajo”, dijo, al precisar que, en la AEE, el estándar de cobro es de 96%.

De acuerdo con Ortiz, los clientes residenciales “son los más que están pagando”. En cambio, los clientes comerciales e industriales exhiben mayor morosidad, lo que atribuyó a que posiblemente “están cambiando su forma de operar”, de presencial a remoto, y “han podido retrasarse en sus pagos”.

En esa línea, el funcionario exhortó a los 1.5 millones de clientes de la AEE a cumplir con el pago de sus facturas de luz, siempre y cuando las condiciones se lo permitan. Se refirió a que, por disposición ejecutiva, los comercios e industrias de servicios no esenciales tienen que permanecer cerrados mientras dure la emergencia del COVID-19. Eso ha redundado, por ejemplo, en despidos temporales de empleados.

“Mi exhortación es que, quien tenga trabajo y pueda pagar, mantenga su cuenta al día”, recalcó. Por ahora –y debido a la emergencia–, la AEE no está haciendo desconexiones de servicio a clientes morosos.

Ortiz se expresó confiado en que, una vez los ciudadanos sin trabajo reciban la ayuda por desempleo y empiecen a llegar los cheques de asistencia que aprobó el gobierno federal, los recaudos en la AEE subirán.

“No creo que haya normalidad hasta el año que viene en términos de recaudos, pero espero que sigan subiendo. Yo creo que, por los próximos seis o siete meses, estaremos por debajo de los recaudos que teníamos antes”, vaticinó.

Resaltó, no obstante, que la caída en el precio del petróleo debido a la pandemia “nos ha venido a ayudar”. Como el combustible está más barato, la AEE está aprovechando para llenar sus tanques de reserva.

“Estamos gastando menos combustible, que es casi el 50% de nuestro gasto”, dijo.

Detalló que, cuando se decretó el “lockdown” el 15 de marzo, la AEE tenía $440 millones de “cash flow” o liquidez. Hoy, el dinero en caja asciende a $417.3 millones.

“Aunque hemos entrado menos dinero, también hemos tenido menos gastos, así que el ‘cash flow’ no ha bajado tanto. Viene bajando, pero a un ritmo bastante lento. Pero, aun así, ciertamente no es algo sostenible. Esto no se hizo para cobrar el 69% de los gastos”, aseveró.

Ortiz indicó que, si los recaudos no llegan a niveles aceptables, en tres o cuatro meses la AEE consideraría recurrir a una línea de crédito para costear sus gastos. Otra opción sobre la mesa es que la corporación pública sea incluida en una de las subvenciones o “grants” de asistencia del gobierno federal.

“El gobierno de Donald Trump habló de un segundo paquete de estímulo económico, y se está trabajando para que parte de eso venga para las utilidades (de energía) en Estados Unidos”, dijo.