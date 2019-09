La directora de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), Mara Pérez, rechazó hoy, viernes, el paro de un grupo de transportistas públicos que han detenido sus labores en el terminal de lanchas, en Ceiba, para reclamar acción inmediata de parte de la agencia por las condiciones en las que se encuentra el estacionamiento que tienen asignado en el muelle.

La funcionaria explicó, en entrevista con El Nuevo Día, que ha hecho todo lo posible por cumplir con los reclamos de los transportistas, pero que las limitaciones que se han desarrollado en el camino responden a que primero deben cumplir con las disposiciones de "estabilidad" que les requiere la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés).

"Nosotros nos hemos reunido y yo les he explicado que nosotros tenemos que hacer los trabajos de estabilidad de terrenos que nos solicita la EPA, para poder desarrollar otros proyectos de construcción. Pero que sepan que ahora mismo estamos firmando el contrato para pavimentar el área. Eso se les había informado hace semanas atrás", aseguró Pérez.

Abordó, a su vez, que el contrato para pavimentar el terreno donde ubica el estacionamiento designado para los transportistas se firmará hoy y ya la semana próxima comienzan los trabajos de logística para dar paso a la pavimentación del espacio.

"Les exhortamos a los transportistas que detengan los paros porque quienes se afectan son los pasajeros. Realmente, ya nosotros estamos cumpliendo con lo que ellos quieren", aseveró Pérez.

Temprano en la mañana, el presidente de la Sociedad de Choferes Unidos del Este, Enrique Cruz, le indicó a este medio, que la movida del terminal de lanchas desde Fajardo a Ceiba fue de manera abrupta y el gobierno no designó un estacionamiento adecuado para las labores de los transportistas por lo que han estado reclamando a la ATM, desde hace meses, para que atienda sus señalamientos.

“Todo ha quedado en promesas. Este paro fue para que escucharan los reclamos por los problemas que estamos enfrentando hace meses y que tiene nombre y apellido, se llama Mara Pérez”, manifestó Cruz.

Durante la entrevista, Cruz levantó el paro que realizaban los transportistas luego de que el alcalde de Ceiba, Ángelo Cruz Ramos, llegara hasta las instalaciones en la base naval Roosevelt Roads y prometiera atender sus peticiones de forma inmediata.

"Si continúan realizando paros tenemos que repensar qué debemos hacer con la transportación o cómo vamos a organizar ese escenario", dijo Pérez, refiriéndose a que los transportistas han declinado compartir el espacio con taxistas y otros choferes por lo que "cada vez que hacen un paro quienes se afectan son los pasajeros y tampoco dan espacio a buscar una solución inmediata permitiendo el acceso a otros choferes, por ejemplo".

"Los cambios se harán"

"Yo he sido bien honesta con él (Enrique Cruz) y le he dicho las diversas situaciones que enfrentamos y lo que pido es que no hagan el paro porque estamos trabajando y haciendo lo que ellos necesitan y requieren", insistió la funcionaria.

Cruz sostuvo que el estacionamiento de los carros públicos carece de un buen sistema de alcantarillado, puesto que se inunda cada vez que llueve “y las personas tienen que caminar sobre una laguna de agua para poder montarse en nuestras guaguas”.

"Todo eso se va a arreglar. Con la pavimentación del estacionamiento se hará un sistema de alcantarillado para prevenir que ese espacio continúe inundándose", aseguró la directora de ATM.

Según el presidente de la Sociedad de Choferes Unidos del Este, aproximadamente, entre 300 a 800 personas utilizan, diariamente, el servicio de transporte público en el terminal de lanchas en Ceiba.

Pérez abordó que hay una serie de construcciones que se tienen previstas realizar en el terminal, pero no pueden ser desarrolladas hasta tanto se complete la estabilización de los terrrenos. De igual forma, indicó que esperan por la aprobación de la administración de la base naval Roosevelt Roads para saber si podrán mudarse al edificio aledaño al que se encuentra la ATM en estos momentos.