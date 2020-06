Con el aval de las minorías legislativas y de diversos grupos que abogan por los derechos de los servidores públicos, la Cámara de Representantes aprobó este lunes una medida legislativa que establece una política pública de cero recortes a las pensiones de los empleados gubernamentales.

“Ya los pensionados no tienen que aportar nada más. Le quitaron el bono de verano, el bono de medicamentos, parte del bono de Navidad y ya no reciben el aumento de 3% cada tres años. A medida que nos vamos poniendo más viejitos, y todos vamos para allá, empiezan los achaques y hacen que el valor adquisitivo del dólar que tiene un pensionado no sea el mismo que el valor del dólar de una persona joven. Muchas veces nuestros pensionados elijen entre comer o comprarse la mitad de los medicamentos porque el dinero no les da”, señaló la representante Lourdes Ramos, autora del Proyecto de la Cámara 2434.

La legisladora destacó que al establecer política pública sobre los sistemas de retiros no se deja a la interpretación de los tribunales del país resolver posibles controversias que, en ocasiones, han ido en contra de los empleados públicos. “Pretendo crear un sistema de retiro donde poco a poco podamos volver a adquirir los derechos adquiridos que se perdieron”, anticipó Ramos.

Los pensionados bajo la Ley 447-1951 experimentaron reducciones acumuladas de hasta un 44% del valor agregado de sus pensiones, beneficios y demás derechos de retiro, se detalla en la exposición de motivos.

Mientras, los pensionados del Sistema 2000 recibieron una reducción acumulada de hasta un 82%. Este es el sistema de contribución definida al que están acogidos todos los que entraron al servicio público después del año 2000 y que se supone que funcione igual a las cuentas 401k que comúnmente existen en el sector privado.

Ramos manifestó que a pesar de que no se realizaron vistas públicas sobre la medida debido a la declaración de la pandemia por el COVID-19, en el informe positivo del proyecto se incluyeron 18 ponencias de grupos e individuos a favor de la legislación, así como estudios actuariales que se utilizaron para el diseño de la propuesta.

El representante del Partido Popular democrático (PPD), Luis Vega Ramos, sostuvo que el proyecto no solo establece un plan para la defensa y preservación de las pensiones, sino que legisla una política pública de rechazo a los planes de ajuste o cualquier otra iniciativa de la Junta de Supervisión Fiscal y los bonistas para imponer planes de ajustes o acuerdos de restructuración que reduzcan, menoscaben o empeoren las pensiones de los jubilados.

“Estamos diciéndole (ala Junta) que no vamos a consentir y que, al no consentir, vamos a combatir cualquier plan de ajuste que menoscabe alguna pensión de nuestros servidores, pero peor aún o igual de malo, que esté fundamentado en la insolvencia futura de Puerto Rico”, sostuvo Vega Ramos.

Por su parte, el representante por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez, dijo que la medida no solo enmienda leyes y genera derechos, sino que hace justicia a los pensionados.

“El que se declare política pública que no se va a permitir la reducción y el empeoramiento de ese sistema de retiro es una expresión importante de política pública, pero también es una invitación al ejercicio, a la acción y a la voluntad para que cuando del otro lado vengan a detener el proyecto o vetarlo por sus poderes imperiales, estemos de frente”, enfatizó el legislador pipiolo.

El proyecto cameral, igualmente, crea el andamiaje jurídico necesario para el eventual establecimiento de un Fideicomiso para la Administración Conjunta de los Sistemas de Retiro que asegure el pago de pensiones de servidores públicos.

Ramos añadió que la segunda fase del Proyecto de la Cámara 2434 -el cual no podrá atenderse en esta sesión legislativa- estaría dirigido a establecer el financiamiento para ir devolviéndole a los pensionados los derechos que perdieron a través de la Ley 3-2013. “Hay una luz al final del túnel”, dijo.

Ramos indicó que ya ha conversado con compañeros senadores, muchos de los cuales le han dicho que “cuente con ellos”. No obstante, no ha sostenido una conversación con el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

“Juntos vamos a logra que este proyecto sea una realidad…este proyecto será una base donde todos podremos trabajar y echar para adelante el sistema de retiro”, declaró la representante.

Sarina Dorna Pesquera, pensionada y portavoz de la campaña Construyamos Otro Acuerdo (COA), reaccionó satisfecha con el “paso histórico” dado por los representantes. “Luego de muchos meses de lucha, hoy la Cámara de Representantes da un paso histórico a favor de los pensionados y en contra de los abusos de la Junta de Control Fiscal”, dijo al agradecer la labor de Ramos y el apoyo de las delegaciones.