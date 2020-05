El representante Gabriel Rodríguez Aguiló le dio un plazo de 48 horas al secretario interino de la Familia, Eddie García, para que entregue a la Cámara de Representantes la investigación que realizó la agencia sobre la conducta de la suspendida administradora de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef) Surima Quiñones.

"Que cumpla en 48 horas con el informe sobre Surima Quiñones y la entrega de alimentos de Adsef. Le envié hoy (ayer) la carta", dijo Rodríguez Aguiló a El Nuevo Día. El legislador indicó que tiene información que corrobora que la pesquisa sobre el tema en el Departamento de la Familia concluyó, por lo que citará a García a una vista pública para que rinda cuenta sobre los hallazgos.

Esa vista pública todavía no tiene fecha. De hecho, Rodríguez Aguiló no ha rendido un informe sobre la investigación que realizó sobre el manejo de los suministros durante la emergencia de los temblores esperando porque la transcripción de todas las vistas realizadas esté lista. No obstante, dijo ayer que espera hacer referidos a las autoridades de ley y orden contra la secretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones y contra el comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales, Héctor López Sánchez.

Rodríguez Aguiló no fue contundente sobre si recomendaría un referido contra el secretario de Estado, Elmer Román. No obstante, dijo que le ha solicitado al presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, espacio en el caucus para presentar sus hallazgos sobre la pesquisa. La Cámara todavía no ha pasado juicio sobre el nombramiento de Román.

La figura de Quiñones cobró relevancia entre enero y febrero mientras Rodríguez Aguiló dirigía desde la Cámara de Representantes una pesquisa sobre el manejo del almacén de Ponce del Negociado de Manejo de Emergencias (NMEAD) en el contexto de la emergencia provocada por los terremotos. A mediados de enero, la exsecretaria de la Familia, Glorimar Andújar, fue despedida por la gobernadora Wanda Vázquez poco después de que suspendiera a Quiñones por supuestas irregularidades en la distribución de alimentos entre damnificados bajo la custodia de la Adsef.

Quiñones supuestamente permitió que los senadores Evelyn Vázquez y Nelson Cruz Santiago, ambos partidarios de la candidatura a la gobernación de Vázquez, tuvieran un rol protagónico y tomaran decisiones sobre cómo se repartían alimentos de Adsef, particularmente en el área de Yauco. Ambos legisladores han negado irregularidad alguna y Quiñones dijo que son falsas las acusaciones sobre su presunta intervención.

Trascendió públicamente el contenido de un informepreliminar sobre la pesquisa de Familia y revela que supuestamente Vázquez dio instrucciones sobre cómo se debían repartir alimentos en determinada localidad, todo con la presunta anuencia de Quiñones.

De hecho, durante una vista pública en la Cámara el 5 de febrero, Longo Quiñones reveló que la agencia que dirige estaba investigando las alegaciones de Andújar. Desde entonces no se sabe nada sobre el progreso de la pesquisa.

"Hay dos investigaciones separadas", dijo Longo Quiñones al referirse a la investigación sobre el mal manejo del almacén del Nmead en Ponce y la investigación sobre mal manejo de suministros de Familia.

En una vista pública el 31 de enero, Andújar dijo que Adsef favoreció una persona en la distribución de alimentos y que esa persona “respondía al partido en el poder”. No obstante, la exfuncionaria no quiso identificar a la persona al sostener entonces que se trataba de "alegaciones" que tenían que ser corroboradas.

En una vista pública en la Cámara el 31 de enero, Andújar acusó a Quiñones de trabajar de manera "independiente” como jefa de Adsef y de no ser responsiva a las solicitudes de información que le hacía. Además, según Andújar, Quiñones permitió que se distribuyeran alimentos en áreas no afectadas por los temblores del suroeste y tampoco siguió con los criterios establecidos para esa repartición de suministros.

Andújar dijo desconocer de quién Quiñones recibía instrucciones.

Quiñones sigue suspendida, a pesar de que inicialmente el secretario de la Gobernación, Antonio Pabón, le envió un mensaje a Andújar desautorizando su suspensión.