Ante quejas de la ciudanía relacionadas a las acciones de varios gimnasios de continuar cobrando membresías mensuales a sus miembros a pesar de no haber estado operando por la pandemia del COVID-19, la Comisión de Asuntos del Consumidor, Banca y Seguros celebrará mañana, jueves, una vista pública para indagar en el asunto.

El anuncio lo hizo la presidenta de la Comisión, Yashira Lebrón Rodríguez, junto a la representante Maricarmen Mas Rodríguez.

“Hemos continuado escuchando a los consumidores y sus quejas sobre este abuso del cobro de las mensualidades sin operar en los gimnasios. Esto tiene que detenerse. Queremos saber que se está haciendo para detener esta práctica y que se debe hacer, legislativamente, para asegúranos que esto no vuelva a ocurrir”, comentó Lebrón Rodríguez en declaraciones escritas.

Entre los citados a deponer se encuentran el Departamento de Asuntos del Consumidor y el Departamento de Recreación y Deportes.

La vista se celebrará en el Salón de Audiencias Número 2, localizado en el Anexo de la Cámara de Representantes.

“Es increíble como seguimos recibiendo quejas de nuestros consumidores relacionadas las acciones poco responsables de varios gimnasios, como el HCOA Fitness Puerto Rico, que continúan cobrando cada mes la membresía a sus clientes a pesar de que no operan desde el 15 de marzo debido al toque de queda decretado por la pandemia del COVID-19. ¿Cómo es posible que cobren por un servicio que no se brinda? Peor aún, la gente nos indica que no contestan los teléfonos cuando se les llama para reclamar. Todo eso estará bajo investigación mañana”, señaló Mas Rodríguez, quien representa el Distrito #19 de Mayagüez y San Germán.

La pesquisa se hace bajo el amparo de la Resolución Conjunta de la Cámara 702, de la autoría de los representantes José ‘Che’ Pérez Cordero y Mas Rodríguez, y la cual persigue prohibir a todas las compañías, dueños y locales dedicados a brindar servicios de gimnasios, autorizados a hacer negocios en Puerto Rico, a cobrar cualquier mensualidad derivada de un contrato, desde fecha la que se declaró la emergencia en Puerto Rico a causa del virus COVID-19, el 16 de marzo de 2020 al presente, cuando se ordenó el cierre temporero de dichas facilidades; establecer un procedimiento para la devolución de las cantidades cobradas durante la emergencia, o la obtención de un crédito, a opción del cliente; prohibir el cobro de intereses, recargos y/o penalidades por algún incumplimiento por parte del cliente; prohibir la renovación automática de dichos contratos sin autorización expresa del cliente.