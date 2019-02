La discusión del nuevo Código Civil sería pospuesta a pesar de que el proyecto de ley fue incluido en el calendario de órdenes especiales de hoy, miércoles, de la sesión de la Cámara de Representantes.

La representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), María Milagros Charbonier, quien ha tenido a su cargo la discusión de la medida como presidenta de la Comisión de lo Jurídico, dijo esta mañana que el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, le comunicó que el proyecto no sería atendido.

Sin embargo, acto seguido, Charbonier dijo a El Nuevo Día que insistirá en conseguir los votos para el proyecto. Otra fuente en la Cámara indicó a este diario que el proyecto no tiene los votos.

En entrevista con este medio ayer, Charbonier dio por sentado que el proyecto sería aprobado hoy.

La controversia se centra en dos asuntos: la definición del matrimonio y el concepto jurídico de solidaridad vs. Mancomunidad.

El propuesto Código Civil reconoce el matrimonio igualitario.

“Están tocando a compañeros (legisladores) para presentar situaciones que no están conforme a derecho. Aunque mis convicciones personales son claras, no voy a ir en contra de derecho”, dijo Charbonier en una entrevista telefónica.

“No voy a cambiar la definición del matrimonio. Es la que hemos discutido y aunque tengo mis convicciones, soy abogada y no puedo ir por encima de lo que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dicho ya en dos casos. Que es un derecho fundamental que cobija a parejas del mismo sexo y que los mismos derechos que cobijan a las parejas heterosexuales les cobijan a parejas del mismo sexo. Eso es lo que en derecho procede y el que no quiera votar a favor de esa definición como está, no puedo hacer otra cosa y el Código Civil quedaría paralizado”.

El otro tema en discusión tiene que ver con la mancomunidad vs. la solidaridad. Una enmienda de última hora buscará mantener el estado de derecho en la solidaridad y la enmienda será redactada por los representantes José “Quiquito” Meléndez y José “Che” Pérez Cordero.

Según dijo Meléndez, en un caso hipotético en que un conductor borracho impacte el vehículo de otro ciudadano en una vía de rodaje, el perjudicado podría demandar a la aseguradora del conductor negligente.

Esa empresa pagaría por el daño adjudicado por el tribunal al estar en la mejor posición económica entre los codemandados. Sin embargo, el tribunal también adjudicaría el grado de responsabilidad de toda la cadena, que podría incluir al conductor negligente y hasta el propio Estado, si se determinara que una falla en la carretera tuvo alguna responsabilidad en el accidente.

Luego de que la compañía aseguradora haga su pago, bajo el concepto de solidaridad tiene la opción, en lo que se conoce como un recurso de nivelación, para cobrarle a los codemandados su responsabilidad ya adjudicada. Así, por ejemplo, si el conductor negligente tuvo el 80% de la responsabilidad en el accidente, la empresa le intentaría cobrar.

“Con esa enmienda nos aseguramos de que la víctima pueda cobrar”, dijo Meléndez.

Bajo el concepto de mancomunidad, que es impulsado por compañías aseguradoras, cada codemandado paga su parte, pero desde el primer momento en que se determina el grado de responsabilidad y se sale del pleito.

Objetores de ese concepto argumentan que el demandante podría quedarse sin cobrar en las ocasiones en que quien tenga la mayor responsabilidad no tenga la capacidad económica de pagar.

En una entrevista reciente, el portavoz de la mayoría en la Cámara, Gabriel Rodríguez Aguiló, dijo que existe “preocupación” entre miembros de la mayoría y cómo el concepto de la solidaridad influye en las demandas de impericia médica.