La acumulación de lluvia registrada ayer, sábado, fue significativa para los sectores del este, oeste y centro de Puerto Rico, informó hoy el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

“Son lluvias normales en la tarde durante esta época. Aunque no acaba con la sequía, representa un alivio para esos sectores”, comunicó el meteorólogo del SNM, Emmanuel Rodríguez.

Here are the rainfall estimates from yesterday, March 23th. Benefitial amounts were observed around portions of eastern,... Posted by US National Weather Service San Juan Puerto Rico on Sunday, March 24, 2019

Rodríguez especificó que Cabo Rojo, Mayagüez, y el área norte, entre Ponce y Juana Díaz, recibieron buenas cantidades de lluvia.

“El estimado de radar en Lares fue de una pulgada. Hoy se espera una nueva actividad de lluvia similar. De hecho, debe llover en la cuenca de Guajataca”, añadió.

Según el informe de monitoreo diario de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, el nivel de Guajataca se mantiene en 187.85 metros (ajustes operacionales). El embalse necesitaría alcanzar un nivel de altura de 191.5 metros para ubicarse en nivel máximo de operación.

De todas formas, aunque la cantidad de lluvia fue significativa, Rodríguez comentó que solo representa un alivio para los municipios que se encuentran bajo condiciones de sequía moderada.

De acuerdo con el informe del Monitor de Sequía de los Estados Unidos, un 30.38% de la isla se mantiene bajo condiciones de sequía moderada. Mientras, el 86.86% continúa bajo condiciones atípicamente secas.

“Las lluvias son por una combinación de los efectos locales y también hay una vaguada en los niveles medios de la atmósfera que está ayudando en que se promueve un mejor ambiente para que se desarrollen las lluvias en combinación con la humedad y los efectos locales”, detalló.

Por otro lado, el mar estará picado, principalmente en el océano Atlántico con olas de hasta cinco pies, por lo que está vigente una advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas.

De hecho, existe un riesgo alto de corrientes marinas para la playa Puerto Nuevo, en Vega Baja. Mientras, un riesgo moderado está vigente para las playas del norte.