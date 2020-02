En momentos en que el senador José Nadal Power mantiene un reclamo para que se extienda el período de entrega de endosos para los aspirantes a puestos electivos que enfrentan primarias, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Juan Ernesto Dávila Rivera, reiteró este martes su postura de que el ente electoral no tiene potestad en ley para acceder a tal pedido.

“La Comisión no puede desacatar el mandato de ley. Eso está clarísimo. Todos hemos tenido aspirantes del Partido Nuevo Progresista (PNP), del Partido Popular Democrático (PPD) y candidatos independientes, que también tienen que recoger endosos, que han reclamado a la Comisión que se extienda el término”, dijo el presidente de la CEE en entrevista con El Nuevo Día.

Nadal Power aspiraba a la candidatura a comisionado residente en Washington bajo el PPD, pero el pasado viernes no pudo cumplir con la entrega del 50% de los endosos requeridos para ese cargo. Todos los aspirantes a puestos electivos que enfrentan primarias debían entregar los endosos el viernes antes del mediodía. Al no cumplir con los endosos, el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá se convirtió en el candidato oficial de la Pava a comisionado residente en la capital federal.

Nadal Power no descarta acudir a los tribunales con su reclamo si la CEE no falla a su favor. El pleno de la CEE se reúne mañana para atender este y otros temas. Entre los comisionados electorales no hay consenso para dar el visto bueno al pedido del senador por lo que el asunto debe ser atendido por Dávila Rivera.

Dávila Rivera recordó que el pleno de la CEE ya atendió la posibilidad de extender el período de entrega del 50% de los endosos. Aprobaron la resolución 2014 que solicitó a la Legislatura una enmienda al Código Electoral para extender el período por 15 días.

“La Comisión -por unanimidad- en la resolución 2014 determinó que es la Asamblea Legislativa la que tiene la potestad de enmendar. La Asamblea Legislativa no ha actuado sobre ese asunto y la Comisión no puede descartar el mandato de ley”, reiteró.

Nadal Power argumenta en su pedido a la CEE que hasta el Tribunal Supremo, luego de los terremotos que sacudieron la isla, optó por extender el tiempo concedido a los abogadospara la entrega de escritos. El senador sostiene que la CEE debe hacer lo mismo con sus trámites.