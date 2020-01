Pese a que la veda electoral debió comenzar ayer 1 de enero, la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) incumple con ese mandato de ley puesto que todavía la Junta Examinadora de Anuncios no se ha reunido para evaluar los más de 600 anuncios sometidos desde diciembre por las tres ramas ejecutivas.

“La Junta todavía no se ha constituido y hoy la Comisión va a ver el primer grupo de anuncios a las 2:00 p.m.”, dijo el secretario de la CEE, Ángel Luis Rosa no sin antes indicar que la reunión estaba pautada para las 10:00 a.m., pero el presidente del ente electoral, Juan Ernesto DávilaRivera la repautó.

Es la segunda vez que se repauta la reunión de la Junta Examinadora de Anuncios. La primera reunión estaba pautada para el 30 de diciembre y quedó cancelada por el volumen de trabajo de la CEE con el proceso de cierre de candidaturas. Por los pasados cuatro días, el presidente de la CEE no ha estado disponible para entrevistas de El Nuevo Día pese a que se le ha solicitado.

¿Quién hace valer la Ley Electoral?

El excomisionado electoral, Eudaldo Báez Galib destacó que son los partidos políticos los llamados a hacer valer el cumplimiento con la veda electoral.

“Los partidos políticos tienen la responsabilidad de que se cumpla con el Derecho electoral. Al partido de mayoría le conviene que no se cumpla porque el gobierno puede publicar los anuncios que quiera sin pasar por el cedazo (de la Junta), pero los partidos de minoría tienen la carga y la responsabilidad de hacer que se cumpla la ley”, explicó.

“Por lo tanto, si no se ha cumplido con la Ley, los partidos de minoría tienen el camino abierto para que se cumpla la ley. Pueden ir con un injuction o con un mandamus (al tribunal)”, abundó.

El también excomisionado electoral, Edwin Mundo, explicó que cualquier ciudadano puede quejarse ante la Junta con respecto al incumplimiento con la veda electoral.

“Y cuando se constituya la Junta, comienza a ver las querellas”, puntualizó.

Acción tardía

La Junta debió estar constituida desde el año pasado y rutinariamente en cuatrienios pasados, la CEE hace los nombramientos de sus miembros en noviembre del año preelectoral. Pero este cuatrienio, la CEE dilató el proceso para constituir la Junta Examinadora de Anuncios por descansar en que la reforma electoral sería aprobada en la pasada sesión legislativa, lo que no ocurrió.

De acuerdo con la propuesta de la reforma electoral, la Junta pasaría a ser operada por la Oficina del Contralor Electoral (OCE). Confiado en ese escenario, Dávila Rivera nombró a los oficiales examinadores -que representan a cada partido político en la Junta- el 18 de diciembre pasado y hasta el momento no han visto los más de 600 anuncios sometidos por agencias y municipios.

El reglamento para el Control de Gastos de Difusión Pública del Gobierno fue aprobado por la CEE el 16 de diciembre. Establece la composición y el funcionamiento de la Junta Examinadora de Anuncios a tono con la Ley Electoral del 1 de junio del 2011. Hay cuórum con la asistencia del representante del presidente de la CEE y dos oficiales examinadores, establece el reglamento.

La Junta -a través de oficiales examinadores- se encarga de hacer valer la veda electoral que comenzó el 1 de enero y se extiende hasta el día después de las elecciones generales. La veda electoral, contenida en el Código Electoral, busca evitar en que en año de elecciones las tres ramas de gobierno utilicen fondos públicos para ensalzar la imagen o la obra de un aspirante a un puesto electivo mediante anuncios.

“No, no está en funciones la veda electoral”, reconoció Nelson J. Rodríguez, comisionado electoral alterno del Partido Popular Democrático (PPD).

El secretario de la CEE sostuvo que la Junta “no se ha constituido por la cuestión de los documentos de los miembros que no los han sometido. No ha habido evaluación de anuncios”. Entretanto, agregó el funcionario, las agencias de gobierno siguen sometiendo sus anuncios y particularmente urge evaluar aquellos que son de los municipios y que corresponden a las fiestas del día de Reyes.

Preocupación entre los comisionados

El comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Roberto Iván Aponte, sostuvo que los oficiales examinadores debían reunirse ya hoy mismo “irrespectivamente de si han firmado o no contrato”. Se mostró preocupado con la situación.

“Nos preocupa porque ya, según la información que hemos recibido, hay cientos de anuncios que tienen que ser evaluados y nuestro partido siempre ha entendido que hay que cumplir con ese requisito de ley que a partir de 1 de enero están prohibidos los anuncios de las agencias con la excepción de (la Compañía de) Turismo”, sentenció Aponte.

El comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Juan Guzmán, reiteró que el asunto es preocupante.

“La Junta va a tener mucho, pero mucho trabajo. Una cantidad de trabajo bastante significativa para atender en el día de hoy”, afirmó Guzmán.