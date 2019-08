La falta de personal docente y hasta la imposibilidad de ocupar sus planteles han marcado los primeros días de clases en las 45 escuelas públicas Montessori, problemas que las comunidades escolares esperan que se resuelvan en los próximos días.

Por un lado, los 240 asistentes de ambiente de escuelas Montessori que aún no han sido contratados podrían llegar a los planteles a partir del lunes, luego que el Departamento de Educación diera paso a la propuesta para su reclutamiento.

La contratación de este personal se ha realizado por los últimos años a través del Instituto Nueva Escuela (INE), una organización sin fines de lucro que este año recibiría una asignación de $3.5 millones de parte de Educación.

El secretario de Educación, Eligio Hernández Pérez, explicó ayer que en los últimos días detectó que a la propuesta del INE le faltaba información, en específico una actualización de los datos de desempeño académico de los estudiantes impactados y detalles sobre el gasto del presupuesto asignado.

“El desglose del presupuesto (en la propuesta original) era muy genérico, por lo tanto, no permitía tener visibilidad de cómo se iba a estar usando los fondos”, detalló el secretario.

En una reunión celebrada ayer, el personal del INE entregó la información requerida.

“El Departamento de Educación aprobó el desglose del presupuesto que fue referido y se instruyó que se continuara con el proceso de contratación”, expresó Hernández Pérez.

La directora ejecutiva del INE, Ana María García Blanco, indicó que citarán para hoy los asistentes que deben ser reclutados, de forma que puedan llegar a las escuelas entre lunes y martes. El compromiso de Hernández Pérez, sostuvo García Blanco, es que el contrato entre la agencia gubernamental y la organización sin fines de lucro se firmará hoy.

“No había nada malo en la propuesta, no es que hubiera nada que no cuadrara, es que faltaba una tabla que han añadido (como requisito) a las propuestas. Esa información se le entregó y me dio luz verde para la contratación”, señaló la directora ejecutiva del INE.

El secretario de Educación explicó que bajo su mandato se fiscalizarán de manera más rigurosa los servicios que ofrecen entidades cuyos presupuestos se asignan a través de la agencia, como es el caso del INE. Además de la evaluación de la propuesta, el INE deberá entregar a Educación informes periódicos sobre los servicios que ofrecen y el uso de sus fondos, detalló el funcionario.

“En este momento histórico, estamos siendo muy enfáticos en que todos tienen que cumplir y tener la visibilidad requerida”, sostuvo Hernández Pérez.

A poco más de una semana del inicio de clases en las escuelas públicas, ayer un grupo de padres denunció el impacto que ha tenido la falta de asistentes en las 45 escuelas Montessori.

En los salones de las escuelas Montessori, los asistentes colaboran con los guías -como se les conoce a los maestros en esta filosofía educativa- para atender a los estudiantes de múltiples edades que trabajan a la vez, posiblemente en tareas distintas.

“Es importante que el secretario de Educación entienda que estamos aquí por nuestros niños y para nuestros niños. No es que queremos que firme el contrato por capricho de nosotros”, sostuvo Hilda Núñez, quien es una de las asistentes de la escuela Inocencio Cintrón de Barranquitas.

La portavoz del Comité de padres de estudiantes Montessori Rosaelena Suárez, cuyo hijo asiste a la escuela elemental Luis Llorens Torres de San Juan, recordó que esta no es la primera vez que los asistentes no están contratados para el inicio del año escolar. No obstante, esperaban que este inicio de semestre fuera diferente, ya que en diciembre pasado se firmó una ley para otorgar autonomía a la Secretaría Auxiliar de Educación Montessori dentro del Departamento de Educación.

“No vemos al secretario de Educación como un enemigo, sino como un aliado. Queremos que se una a la vida Montessori, que entienda lo que hacemos y cómo impactamos la sociedad”, sostuvo, por su parte, Venus Andino, cuyos hijos asisten a las escuelas Eduardo J. Saldaña y Francisco Matías Lugo en Carolina.

Niños sin clases

Por otro lado, hasta ayer, los cerca de 300 estudiantes de la escuela elemental Montessori Manuel Elzaburu y Vizcarrondo, ubicada en la Península de Cantera en San Juan, no habían comenzado sus clases debido a la falta de un plantel que pueda acogerlos.

Marilis Hernández, quien tiene dos hijos en la escuela, indicó que en los pasados días han recibido información contradictoria de parte de funcionarios de Educación. El año pasado, los alumnos ocuparon salones en dos planteles distintos en Cantera y se suponía que este año pudieran reubicarse en su nueva estructura, lo cual no se ha concretado a pesar de que la semana pasada mudaron todos los equipos y materiales escolares.

“Las clases empezaban ayer y nos dijeron que no podíamos ir a la Manuel Elzaburu, que la construcción no ha terminado”, indicó Hernández.

Esta comunidad escolar ha vivido en la incertidumbre desde el año pasado, cuando se les anunció el cierre de su antigua escuela, la Sofía Rexach, pero continuaron ocupando el mismo edificio -en el cual no caben todos los estudiantes- debido a que no se hicieron los arreglos necesarios en la Elzaburu y Vizcarrondo.

El secretario de Educación señaló que la opción que tiene la escuela es operar, en horario alterno, de 12:30 p.m. a 5:30 p.m., en la escuela Fray Bartolomé de las Casas, donde ya ocupaban unos salones. Este arreglo sería por unas dos semanas, pues se espera que la escuela Elzaburu y Vizcarrondo esté en operaciones para el 2 de septiembre, luego que se reportaran diversos atrasos en los trabajos.

“Es una medida provisional. El secretario tiene que garantizar el derecho constitucional a la educación. No lo puedo garantizar en la Elzaburu porque no están listas las facilidades”, dijo el funcionario.