Como único Eleuterio Álamo Fernández podría ocupar el cargo de secretario interino del Departamento de Educación es si el Senado aprueba una resolución que así se lo permita, coincidieron ayer senadores de la mayoría novoprogresista.

No obstante, para que eso ocurra, La Fortaleza tiene que enviar formalmente el nombramiento al Senado, lo que ayer no ocurrió. “Se estará enviando próximamente”, dijo Anthony Maceira, secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza.

La posición del Senado es que Álamo ocupa el cargo ilegalmente. En ese contexto, los senadores novoprogresistas Axel Roque y Carmelo Ríos insistieron ayer en que Álamo está impedido de tomar determinaciones o firmar documentos.

Por su parte, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, dijo, en su cuenta de Facebook que el lunes el cuerpo legislativo actuará en torno a Álamo “como siempre, conforme a nuestras facultades”. No dio detalles.

“Si no lo arreglan (en La Fortaleza), el lunes lo resuelvo”, le dijo Rivera Schatz a Radio Isla.

A preguntas de El Nuevo Día, Roque insistió en que Álamo ocupa el cargo ilegalmente.

Ayer, Álamo dedicó su día a reunirse con representantes de la Federación de Maestros, la Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación (Unete) y Educamos, indicó su portavoz Alexis Ramos.

“Se supone que no esté allí porque no se ha aprobado una resolución”, dijo Roque, quien aclaró que el hecho de que La Fortaleza presente la nominación oficialmente no significa que la resolución senatorial sería aprobada.

“No se ha acordado nada porque no hay resolución. Eso se discutiría luego que sometan algo”, sostuvo Roque, quien, en su carácter individual, dijo que no tiene problemas con que se apruebe la medida.

Por su parte, Ríos coincidió en que lo que procede es la aprobación de una resolución dando paso al interinato de Álamo. Así ocurrió, de hecho, el cuatrienio pasado, cuando la minoría penepé cuestionó los nombramientos interinos de Ana Rius como secretaria de Salud y de José Uriel Zayas Cintrón como secretario de Corrección. En ese entonces, el Senado aprobó sendas resoluciones autorizando los interinatos de ambos funcionarios.

Preguntado si Álamo puede ejercer el cargo de secretario interino de Educación, Ríos dijo: “Hasta que no se subsane el defecto, no”.

Ríos dio a entender que la mayoría podría dar paso a una resolución.

El Nuevo Día supo, desde el miércoles, que los senadores Eric Correa y Luis Daniel Muñiz han expresado reservas en torno al nombramiento de Álamo. Muñiz ha indicado que si el nominado pretende darles continuidad a las políticas de Julia Keleher, estaría votándole en contra.

En entrevista con este diario, la senadora Migdalia Padilla se expresó en similares términos en cuanto a la continuidad a los trabajos de Keleher.

“Eso para mí es una preocupación. A ella le pagan un contrato donde ella supuestamente hizo unas reestructuraciones, pero los resultados no han sido los mejores, especialmente con el cierre de escuelas y ahora que queremos identificar unas escuelas para convertirlas en alianza (chárter)”, dijo Padilla, quien fue maestra, directora escolar y superintendente auxiliar de escuelas.

“Supuestamente, si la comunidad se expresa en contra (de convertir un plantel en escuela chárter), no puedes traerla por los pelos. Las escuelas son de la comunidad y ese proceso de consulta no lo he visto en ningún lado”, agregó Padilla, quien, si bien votó a favor del nombramiento de Keleher, luego ha dicho que se arrepiente.

Mientras, la senadora penepé Zoé Laboy dijo que no la preocupan expresiones de Álamo en el sentido de que buscará darle continuidad a la labor de Keleher.