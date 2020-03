Tras darse a conocer que los casos positivos de COVID-19 en la isla aumentaron a 14, el gobierno dio detalles de los esfuerzos interagenciales para responder a la emergencia causada por el coronavirus.

El secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Osvaldo Soto García, señaló que la gobernadora Wanda Vázquez Garced continúa atendiendo la situación desde distintos frentes, especialmente en Salud, donde ayer se informó de la creación de un task forcé encabezado por médicos del Recinto de Ciencias Médicas y ASEM.

“Del mismo modo, mantenemos la coordinación con todos los sectores para atenderlos de manera efectiva”, dijo Soto, quien reafirmó que “mantenerse en sus hogares para evitar la propagación del virus es fundamental”.

A continuación, un resumen de los esfuerzos por agencia, según los datos provistos por el gobierno.

Departamento de Salud

De un total de 126 casos bajo evaluación de la agencia, 90 pruebas de COVID-19 han dado negativo, mientras 7 han resultado positivas. Otras 29 pruebas siguen pendiente a resultados.

En cuanto a los casos bajo el Hospital de Veteranos, se informó que, de 54 pruebas, 7 han dado positivo, 24 han resultado negativas y 23 siguen en espera de resultados.

En cuanto a los dos positivos a coronavirus informados hoy por Salud, se trata de dos hombres, uno de 68 años y otro de 60, de la región Metro y región de Mayagüez, respectivamente. Ambos casos tienen historial de viaje a la Florida y desarrollaron sus síntomas tras haber llegado del exterior, informó la agencia.

En otros temas de Salud, la gobernadora firmó hoy la Resolución Conjunta del Senado 491, que flexibiliza las disposiciones de la “Ley para el Uso de la Telemedicina en Puerto Rico”, a fin de flexibilizar los requisitos para que los médicos practiquen la telemedicina ante la amenaza del COVID-19.

Negociado de la Policía

Desde la implementación del toque de queda el pasado 15 de marzo, la Policía ha diligenciado 153 arrestos y ha radicado 244 denuncias a ciudadanos y comerciantes que han violado la orden ejecutiva de la mandataria.

La región con más arrestos es la de Mayagüez con 46, seguido por Bayamón con 38. Mientras, la región de Arecibo es la más que acumula denuncias con un total de 56, seguida por la región de Fajardo con 32.

Guardia Nacional

En cuanto a las medidas tomadas en el aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, la Guardia Nacional informó que, al momento, han evaluado a 16,578 pasajeros. De estos, 16 han recibido cernimiento en el área de triage.

Cinco de estos han recibido la prueba de COVID-19 y fueron enviados a sus hogares bajo la supervisión del Departamento de Salud y médico de cabecera, informó el gobierno.

Otros cuatro han sido referidos a sus hogares para cuarentena domiciliaria. Ninguno ha sido enviado a hospital

Negociado de Ciencias Forenses

El gobierno informó que se le realizaron pruebas de COVID-19 a dos mujeres que presentaron síntomas y no contaban con certificación médica de muerte. Las pruebas fueron referidas al Departamento de Salud.

Departamento de Estado

Se informó que se atendió a estudiante participante del programa de visas J1, procedente de Guatemala, quien está de intercambio en Puerto Rico y quiere regresar a su país, pero no se lo permiten por cierre de las fronteras.

Detalles provistos sobre el manejo de la situación de los puertorriqueños en Perú:

- Seguimiento a cinco casos puertorriqueños en Perú. “Se mantuvo comunicación con Oficina Comisionada Residente, Jennifer González, para enviar comunicación a Departamento de Estado Federal. Se activó lista y se reenvió a Embajada US con información de sus pasaportes. Se mantuvo comunicación con la oficina del representante Darren Soto en Florida sobre el listado”,informó la agencia.

Estado indicó que contactó al vicecónsul Richard Hill, quien notificó que las personas debían registrarse en registro de Avianca y Latam para posibles vuelos. Se compartió la información con todos los puertorriqueños.

Mientras, la agencia recibió información de otros puertorriqueños en Cusco, Perú en la misma situación.

“Se contactó al Cónsul General de México en PR, Juan Manuel Calderón, para conocer la posibilidad de que puertorriqueños en Perú, viajen a México y luego a Puerto Rico”, señalaron. Calderón indicó que indagará al respecto. Hasta el momento, México mantiene los aeropuertos en función.

Autoridad de los Puertos

Entre las 10:00 p.m. y 6:00 a.m., entraron dos barcos de carga y no salió ninguno. De las embarcaciones turísticas (sin pasajeros), solo permanece el Star Pride en el muelle 4W. Se informó que no desembarcó la tripulación, como parte de las medidas implementadas para evitar contagios del novel virus.

Departamento de la Familia

La agencia informó que continúan contactando a los establecimientos de cuidado de larga duración para asegurarse del bienestar de los residentes y que los operadores estén cumpliendo con los protocolos. Asimismo, desarrollan los centros de apoyo y asistencia de servicios de salud y social para personas sin hogar.

Mientras, indicaron que continúan la coordinación con las cadenas de supermercados para establecer horarios exclusivos para las compras de los adultos mayores. Walmart y Supermercados Econo ya implementaron la medida.

Además, siguen con la reubicación de adultos mayores y con impedimento como medida de protección a hogares y continúan brindando los servicios de auxiliares en el hogar. Se mantiene, además, el servicio de alimentos en el hogar a los adultos mayores participantes de los ocho Centros de Actividades Múltiples (CAMPEA) a través de toda la isla.

Las líneas de denuncias de maltrato se mantienen activas. Ciudadanos pueden llamar al (787)749-1333 y la de Apoyo y Orientación y Apoyo Familiar llamando al (787)977-8022.

Departamento de Educación

Según la agencia, se han reportado:

- 128 mil visitas a la página de alternativas-continuación de enseñanza

- 48 mil visitas a la página de ciencias

- 43 mil visitas a la página información especial ante COVID-19

- 42 mil visitas a la página de instrucciones EduPR

- 32 mil visitas a la página de Español

- 24 mil visitas a la página de Matemática

- 23 mil visitas a la página de Inglés

- 17 mil visitas a la página de Estudios Sociales.

La plataforma EduPR registró, por otro lado, la entrada de 5,700 maestros y 40,072 padres y estudiantes en la primera semana.

Línea PAS

La Línea PAS registró un total de 1,075. También realizaron 339 consultas sobre el COVID-19

