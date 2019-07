La jefa de fiscales del Departamento de Justicia, Olga Castellón, aseguró hoy que la agencia analiza el contenido del chat de Telegram en el que participó el gobernador Ricardo Rosselló y otros allegados a su administración.

Al indicar que también investiga referidos sobre alegaciones de corrupción en el gobierno, Castellón dijo que busca defender la labor de los fiscales, mientras que su rol no es defender la gestión de la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, quien ha enfrentado críticas en los pasados días, en momentos en que se supone que está en línea para ocupar la gobernación cuando se concrete la renuncia de Rosselló este viernes.

“Todas y cada una de las investigaciones que se han referido se están investigando”, sostuvo Castellón.

Castellón también señaló que “cuando son funcionarios públicos (los involucrados en las alegaciones), Justicia tiene que hacer una evaluación preliminar basada en una querella juramentada o información que tienda a demostrar que procede la investigación”.

La funcionaria dijo que hasta el momento no han recibido una querella formal sobre las alegaciones de delito con relación al chat, pero indicó que sí están analizando el contenido de las 889 páginas del mismo, que fue divulgado públicamente por el Centro de Periodismo Investigativo el pasado 14 de junio, luego de que un extracto que se filtró previamente fuera declarado como legítimo por el entonces secretario de la gobernación Ricardo Llerandi.

Hasta el momento, nadie ha impugnado la legitimidad del documento, mientras que Rosselló y otros participantes del chat han solicitado disculpas públicas.

“(En el chat) hay algunos (participantes) que son funcionarios públicos y otros que no. Y esa evaluación tiene que ser total con relación a las personas que están interactuando”, explicó.

“No se ha recibido una querella formalmente con relación a eso. Salió una publicación de un documento que tiene 889 páginas que se ha utilizado para analizar dicho informe. Pero aquí hay que analizar cada persona, la interacción y la posible comisión de delito”, agregó. “Es un ejercicio que se hace individual y eso es una responsabilidad bien grande”.

Añadió que después de ese proceso, entonces comienzan unos términos para la notificación al Panel Sobre el Fiscal Especial Independiente, quien luego determina si se asignará uno de sus fiscales.

De igual manera, Castellón contrastó ese proceso con el que desarrolló la Cámara de Representantes, que comisionó y recibió un informe que determinó que del chat se desprenden delitos para iniciar un proceso de residenciamiento, de manera similar a las conclusiones del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.

“Pero ninguno de esos procedimientos son evaluaciones para demostrar que existe evidencia que se pueda presentar en un tribunal”, dijo Castellón. “Estamos hablando que el comité que hizo la Cámara fue con un propósito y solamente se evaluó una sola parte, que es la parte del gobernador”.

Agregó que en el chat “tenemos otras personas que están en esa conversación y ese análisis tiene que ser más riguroso. Y no solamente esa interacción, sino otras cosas que surgen del documento que fue publicado”.

“Hay algunos que son funcionarios públicos y otros que no. Y esa evaluación tiene que ser total con relación a las personas que están interactuando”, abundó.

Citaron a Raúl Maldonado

Mientras, en el caso de las denuncias que hiciera el exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado, en relación con una supuesta “mafia institucional” en esa agencia, el exfuncionario fue citado para entrevista sin que existiera una querella.

Pero Castellón dijo que la medida se tomó ante la magnitud de las alegaciones que Maldonado hiciera públicamente, a través de una emisora radial.

“Era la primera vez que escuchaba una aseveración de esa naturaleza (de mafia institucional). En esa medida, donde se hace público que se tiene información de la comisión de un delito, si una persona va a los medios y lo dice, creo que responsablemente yo debo tratar de que esa persona haga lo mismo y lo propio en el DJ como un testigo”, dijo Castellón.

“Si la persona se niega a venir al DJ para denunciar esos actos que le constan de propio y personal conocimiento, pues nosotros podemos movernos a otras formas de investigar esas alegaciones”, añadió.

Cuando se le preguntó si Maldonado ya fue o será citado bajo pena de desacato, Castellón se limitó a contestar: “Eso está bajo investigación”.

Por otro lado, la jefa de fiscales dijo que Justicia no investigó los furgones que aparecieron en la finca de un exfuncionario del gobierno y contribuyente del Partido Nuevo Progresista porque no hubo un referido a la agencia.

Reiteró que la auditoría comisionada por Maldonado a la firma BDO no encontró delito alguno.

En los pasados días surgió un intercambio de textos entre Maldonado y la secretaria de Justicia, que supuestamente demuestra que se intentó evitar una investigación de Justicia en ese caso.

“Lo que he visto es un mensaje bien corto. Si alguien tiene información diferente a lo que se publicó en un momento dado en un comunicado de prensa que emitió el gobierno - el secretario de la gobernación - este (Justicia) es el lugar a donde traer la información y se harán los referidos concernientes”, dijo Castellón.

“Al día de hoy hacer esa inferencia sería irresponsable porque el informe (auditoría) al que estamos hablando es que la información que se dio es que no había mal manejo”, comentó.

Castellón también respondió a las críticas de que no se había investigado un referido de Maldonado de septiembre del año pasado sobre supuestos conflictos de interés e influencias indebidas en el gobierno, con relación a la industria del cannabis medicinal.

Aseguró que han entrevistado testigos, pero no anticipó cuán pronto se verían los resultados de la pesquisa.

“Diría que está avanzada, pero las investigaciones siguen diferentes cursos según van surgiendo otros elementos y podemos decir que mientras esté abierta, nosotros seguimos investigando ángulos adicionales”, expuso.

Cuando se le preguntó por qué Vázquez no atendía estos asuntos y ella tenía que salir en su defensa, Castellón aclaró que “no estoy defendiendo a nadie”.

“Estoy saliendo a la defensa de la institución y de los fiscales de Justicia que están aquí investigando casos criminales”, manifestó.