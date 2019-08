La Junta de Directores de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR) le solicitará mañana, martes, a la presidenta del sindicato, Aida Díaz, que reconsidere su renuncia.

La líder sindical confirmó el sábado que dimitiría a su cargo luego de múltiples señalamientos por un supuesto conflicto de interés relacionado a unos contratos otorgados a su esposo, Eusebio Rodríguez Oquendo, en el Departamento de Educación ascendentes a $4.8 millones.

Igualmente, salió a relucir que su hija, Yarimir Rodríguez Díaz, administra el Hospital del Maestro desde 2018, entidad que está adscrita a la AMPR.

“Yo no puedo anticipar que va a pasar si en efecto (la renuncia) va a ser final y firme o si va a haber una reconsideración de parte de ella. Nosotros no quisiéramos que se fuera de esta forma. De hecho, ya ella había anunciado que en diciembre terminaba su término, pero que había unos proyectos en el tintero”, dijo la vicepresidenta de la AMPR, Grichelle Toledo en una entrevista radial (Radio Isla 1320 AM).

Cuestionada sobre si le pedirán a Díaz que reconsidere su renuncia, Toledo contestó que “claro que sí”.

La aún presidenta del sindicato convocó a la Junta de Directores a una reunión para el martes. Si estos la autorizan, entonces se celebrará una asamblea de la matrícula en la que presentará su renuncia.

Díaz había dicho a El Nuevo Día que se sentía “cansada” por la situación y que pondría a su familia primero. “En los últimos cinco meses (mi esposo) ha tenido tres operaciones de corazón abierto”, destacó.

Bajo el mando de la la exsecretaria de Educación Julia Keleher, acusada de participar en un esquema de fraude para beneficiar a contratistas, a la corporación Iniciativa para el Desarrollo Educativo y Aprendizaje Inc. se le adjudicaron $669,000 en contratos, lo que equivale al 14% del total.