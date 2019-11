La Asamblea Legislativa tendrá que votar sobre el Acuerdo de Apoyo a la Reestructuración (RSA, en inglés) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) antes del 14 de enero de 2020, fecha en que la jueza federal Laura Taylor Swain presidirá la vista judicial en torno a la negociación con los acreedores.

Así lo informó hoy, viernes, el director ejecutivo de la AEE, José Ortiz, al salir de una reunión con la gobernadora Wanda Vázquez Garced en La Fortaleza. La primera ejecutiva se reunió con los miembros de su gabinete que conforman su consejo asesor en asuntos de infraestructura.

“Antes del 14 de enero, debe estar mirándose (el proyecto de ley) en la legislatura”, confirmó a preguntas de El Nuevo Día.

Ortiz mencionó que está en conversaciones con los legisladores de la mayoría, quienes le han expresado preocupación sobre el impacto presupuestario que pueda tener la AEE cuando comience a pagar la deuda pública de alrededor de $9,000 millones. La Ley para la Supervisión, Administración y Estabilización Económica (Promesa, en inglés) establece una moratoria en el pago de la deuda pública durante el proceso de quiebra.

Ortiz despejó toda duda sobre la postura de la gobernadora en torno al acuerdo de reestructuración. “Ella lo entiende muy bien y lo apoya... Sin el RSA, nosotros estaríamos pagando sobre 30 centavos el kilovatio hora. Si no reestructuramos, no hay manera de que el pueblo pueda pagar esa cantidad”, defendió.

La prensa preguntó sobre la postura de la mandataria después de declaraciones que hizo Vázquez Garced a El Nuevo Día, en la que comentó que “un elemento importante que tenemos que evaluar es si la reestructuración va a tener un impacto sobre la factura del abonado”.

Sin embargo, Ortiz reiteró que “el acuerdo es el acuerdo” y, de esta forma, cerró la posibilidad a enmiendas o negociaciones adicionales. “Ya tenemos sobre el 90% de los acreedores que están participando en el RSA”, añadió.

La Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y de Riego (Utier) y el representante de los consumidores en la Junta del Gobierno de la AEE, Tomás Torres Placa, han comisionado estudios por separado a expertos, quienes advierten de las consecuencias de aprobar ese acuerdo, cuyo alza tarifario podría tener el efecto de elevar los costos de las compras y servicios hasta 47% en 2024. Otro estudio más reciente fue encomendado por el Comité de Acreedores No Asegurados a la firma London Economic International, que encontró que este RSA no evitará una quiebra futura para la AEE.

Piden se excluya el estudio

La Junta deSupervisión Fiscal y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) presentaron, el 8 de noviembre, una moción para suprimir que este estudio preparado por London Economic International sea utilizado como evidencia en la vista judicial pautada para el 14 de enero.

Los bufetes O’Melveny & Myers LLP y Marini Pietrantoni Muñiz LLC plantearon que no se debía presentar evidencia relacionada a los asuntos macroeconómicos, aumentos de tarifa ni el valor disponible para otros acreedores, según su interpretación de las reglas aprobadas para la vista.

“La moción para excluir es otro esfuerzo más de las partes del gobierno, para que el Tribunal considere solo un lado del argumento”, expuso, por su parte, el Comité de Acreedores No Asegurados en su réplica.

El comité argumentó que el informe de los expertos “mostrará que no es cierto que el Acuerdo Propuesto ayudará a la AEE a evitar una presentación posterior del Título III o que no afectará a los acreedores que no se encuentren en liquidación”.