Como un eco de las multitudinarias manifestaciones que caracterizaron el Verano del 2019, cientos de personas marcharon el jueves para expresar su repudio a la gobernadora Wanda Vázquez Garced y la respuesta de su administración ante la emergencia que se suscitó tras un inusual aumento en la actividad sísmica en el sur de la isla.

Encabezada por artistas y deportistas -entre ellos René Pérez, mejor conocido como “Residente”, y el pelotero Yadier Molina-, la manifestación partió del Capitolio bajó un aguacero a las 6:00 p.m. y una hora después llegó hasta La Fortaleza. Un gran cruzacalle leía “Alto a la negligencia criminal. ¡Wanda renuncia!”.

Allí, entre las calles Fortaleza (calle "Resistencia") y Del Cristo, Residente y Molina tomaron el micrófono para denunciar la gestión gubernamental. Ambos resaltaron que el pueblo está cansado de la corrupción, mientras Residente insistió en que se deben adelantar las elecciones.

"Todo el mundo está en las mismas. El gobierno lo tenemos que sacar ya. No dejemos que nos desunan (separen)", afirmó el intérprete de "Hijos del Cañaveral".

Molina, por su parte, exhortó a los manifestantes a no bajar la guardia. “Aquí no hay partido, aquí no hay nada, hay un país unido. Al gobierno, basta de los abusos, basta de atropellarnos. Estamos cansados ya”, manifestó el deportista, quien estuvo acompañado por sus hermanos Bengie y José.

Por su parte, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, apoyó la protesta, al asegurar que el gobierno de Wanda Vázquez tiene la culpa de la crisis que enfrenta el país.

“Es una vergüenza que tengamos que volver a hacer esto como pueblo, sobre todo por la misma razón, porque los gobernantes de turno no entienden que no es su agenda ni su agenda política, es la agenda del pueblo… La negligencia aquí es de Wanda Vázquez y de su gobierno… El pueblo se cansó y yo tengo toda la confianza de que vamos a poder protestar de manera contundente, pero demanera pacífica, sostuvo Cruz Soto en entrevista con El Nuevo Día.

La alcaldesa aseguró que San Juan está preparado para posibles futuras manifestaciones e instó a los ciudadanos a “indignarse, inscribirse a votar” en las próximas elecciones.

Las protestas contra el gobierno se intensificaron luego del hallazgo, el pasado sábado, de un almacén con miles de suministros -muchos expirados- sin repartir en Ponce, uno de los pueblos más afectados por el terremoto de magnitud 6.4 que estremeció a la isla el 7 de enero y los temblores subsecuentes.

El descubrimiento en la Ciudad Señorial provocó el despido del comisionado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, Carlos Acevedo, y activó una serie de manifestaciones frente a La Fortaleza que, hasta hoy,jueves, continuaban por quinto día consecutivo.

Entre los manifestantes que expresaron su repudio al gobierno estaba Carlos Cabrero, quien criticó el pobre manejo del gobierno sobre los suministros disponibles para los damnificados por el terremoto en el área suroeste de la isla.

“Sabemos que no podemos controlar un terremoto, sabemos que no podemos controlar un huracán, pero podemos controlar que la ayuda que se merece el pueblo, que llegue a ellos”, señaló.

Sobre el reclamo de adelantar las elecciones, opinó: “Se adelanten o no, lo más importante es que el voto de cada persona sea inteligente”.

Kriss du Cecile llevó un mensaje en el que el pueblo, con un salario mínimo de $7.25, ha hecho más para ayudar que el gobierno.

El mensaje de este manifestante fue claro: "A un gobierno abusivo, un pueblo combativo".

Un grupo de manifestantes llevó tres figuras con las fotos de Thomas Rivera Schatz, Wanda Vázquez Garced y María "Mayita" Meléndez detrás de rejas y vestidos con uniformes de confinados.

El mensaje de esta persona fue al grano: "Fuera".

Personas exigieron cambios a la Constitución, y otras recordaron la investigación de los suministros luego del paso del huracán María.

"Alto (a) la negligencia criminal. ¡Wanda renuncia!".

"Que (se) pudran en la cárcel" fue un mensaje bastante común durante la manifestación.

"Indignación masiva, Wanda renuncia", lee el cartel que llevó esta persona a la marcha.

Este manifestante hizo recordar las más de 2,500 personas que fallecieron luego del paso del huracán María y como, entiende, la historia se está repitiendo.

"¡Somos más y sí tenemos miedo... de que venta un terremoto, dos huracanes, se roben todo y asesinen a 4,645 más!", lee este cartel.

Esta persona aprovechó la manifestación para exigir que se audite la deuda de Puerto Rico.

Esta persona también llevó otro mensaje que se vio muchísimo durante la marcha.

Dos personas vestidas como fantasmas muestran un cartel que lee "Puesto de confianza" rodeado por signos de dólar.

Esta manifestante ha estado al frente de las protestas que comenzaron temprano en la semana.

El cartel muestra una foto de Vázquez Garced con mensajes de corrupta. También le colocaron una foto del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares en el collar de perlas.

"Nos mienten, nos matan, nos roban".

Los hashtags como #CapitalismoRenuncia fueron comunes durante la marcha.

Varias personas recurrieron a utilizar materiales del gobierno para llevar su mensaje.

Las tres ratas en la imagen llevan los nombres de Vázquez, el exsecretario de la Gobernación Ricardo Llerandi Cruz y del presidente del Senado Thomas Rivera Schatz.

(David Villafañe)

Esta mujer indica en su cartel que participó de las marchas del verano de 2019 y que está de vuelta para seguir la lucha por un familiar que falleció en el huracán María.

"¡Ya tembló la tierra! ¡Ahora que tiemble el gobierno! #WandaRenuncia".

"Perdón mami, pero es mi futuro", lee el cartel en madera de este manifestante.

Por su parte, mientras marchaba hacia el Palacio de Santa Catalina, la joven Claudia Santos sostuvo que “estos momentos de lucha son necesarios para uniros como pueblo. Hace falta levantarnos y hace falta salir del arrodillamiento”.

Manifestantes comenzaron a llenar el área de la plazoleta del Capitolio desde poco antes de las 5 p.m. con pancartas alusivas a sus reclamos: “Indignación masiva, Wanda Renuncia”; “A un gobierno abusivo, un pueblo combativo” y “Que se pudran en la cárcel”, son algunos de los reclamos que se leen.

Otros ciudadanos se vistieron de fantasmas, en alusión al escándalo de los contratistas fantasmas en el Senado de Puerto Rico o llegaron con cacerola en mano para hacer sonar sus reclamos. Mientras, manifestantes llevaron las imágenes de tres “confinados” con los rostros de Vázquez Garced, Rivera Schatz y la alcaldesa de Ponce, María “Mayita” Meléndez.

El presidente del Colectivo de Taxistas Unidos, Ángelo Arroyo, fue uno de los que llegó hasta el Capitolio para marchar en contra de la clase política de Puerto Rico e invitó a los manifestantes a repudiar a los políticos corruptos dónde quiera que los vean.

“Ya nosotros dijimos basta ya de la mediocridad, de la irresponsabilidad y de la ineficiencia que tiene este gobierno, tanto rojo, como azul y verde (en referencia a los partidos políticos)”, señaló Arroyo.

Además de exigir la renuncia de Vázquez, los manifestantes reclamaron la salida del presidente de Senado, Thomas Rivera Schatz. Este protagonizó un altercado por redes sociales con Molina la semana pasada, pues el líder senatorial describió como “brutos” a las personas que optaron por llevar suministros directamente a los desplazados de la zona sur, en vez de canalizar las ayudas a través de entes gubernamentales.

Los reporteros Carlos Tolentino, Gabriel Pacheco, Femmy Irizarry, Gloria Ruiz, Joel Ortiz y Keila López colaboraron en esta nota.