Pese a que muchos ciudadanos estuvieron hasta la madrugada celebrando la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló, esta mañana se apostaron miles de personas en la Milla de Oro para la marcha "Somos Más", que transcurrió por la avenida Roosevelt hasta el estadio Hiram Bithorn.

Esta marcha -la segunda que se convoca esta semana contra Rosselló- se planificó con la intención de exigir, nuevamente, su renuncia, pero se transformó en una expresión multitudinaria de celebración ante el anuncio que diera anoche el ahora saliente gobernador, quien ocupará el cargo hasta el 2 de agosto a las 5:00 p.m.

La manifestación tuvo como punto de origen la avenida Muñoz Rivera, esquina con la avenida Roosevelt, que fue cerrada al tránsito una vez los ciudadanos alcanzaron este punto.

"Esto ha sido un ejemplo global, (personas alrededor del mundo) están viendo como nos manifestamos juntos... Pacíficamente sacamos a un gobierno corrupto. Sin ninguno de ustedes esto no hubiese pasado, esto es historia", señaló el cantante Residente al arribar a la tarima ubicada en el Bithorn, a eso de las 11:30 a.m.

El intérprete agradeció a los movimientos sociales y organizaciones que han respaldado este tipo de manifestaciones e hizo un llamado al pueblo a estar "conscientes de lo que queremos" ante los funcionarios que permanecen en el gobierno. "Necesitamos un cambio, la misma gente que está en el gobierno ahora mismo, que forman parte del mismo circuito de Ricardo Rosselló, se tiene que ir. ¡Que viva Puerto Rico!", dijo.

✉ Email La manifestación "Somos Más" marchará desde la Milla de Oro hasta el estadio Hiram Bithorn. (Ramón “Tonito” Zayas)

Esta marcha es la segunda que se convoca durante esta semana después de 12 días consecutivos de manifestaciones en contra de Ricardo Rosselló. (Ramón “Tonito” Zayas)

Los artistas de música urbana Wisin, René Pérez, Bad Bunny y Nicky Jam participaron de la marcha “Somos Más”. (Xavier J. Araújo Berríos)

La actividad fue organizada por sindicatos, organizaciones no gubernamentales y un grupo de artistas. (Ramón “Tonito” Zayas)

Las personas también celebran la renuncia de Ricardo Rosselló. (Luis Alcalá del Olmo)

Las personas llegarán hasta el estacionamiento del estadio sanjuanero donde se colocará la tarima. (Ramón “Tonito” Zayas)

Las personas usaron su creatividad para manifestarse. (Luis Alcalá del Olmo)

Las personas usaron su creatividad para manifestarse. (Luis Alcalá del Olmo)

En la marcha se pidió la salida de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). (Luis Alcalá del Olmo)

Los manifestantes también exigen la auditoría de la deuda. (Luis Alcalá del Olmo)

De igual forma, piden que se declare un estado de emergencia por la violencia de género que vive Puerto Rico, y que se anulen los acuerdos con los bonistas. (ELNUEVODIA.COM)

“A cada lechón le llega su Navidad. You are next!”, reza una pancarta de una manifestante. (Luis Alcalá del Olmo)

En la foto, el reguetonero Nicky Jam. (Xavier J. Araújo Berríos)

"Te metiste con la generación equivcada", lee el mensaje. (Xavier J. Araújo Berríos)

Los artistas iban en el vehículo rodeado por los manifestantes. (Xavier J. Araújo Berríos)

Los artistas iban en el vehículo rodeado por los manifestantes. (Xavier J. Araújo Berríos)

Residente y Bad Bunny han participado activamente de las marchas convocadas en reclamo de la renuncia de Rosselló. (Xavier J. Araújo Berríos)

Algunos lo han denominado como el "Día del Grito Boricua". (Xavier J. Araújo Berríos)

Residente invitó a los ciudadanos a no dejar caer el movimiento contra la administración de turno. (Xavier J. Araújo Berríos)

Bad Bunny aseguró sentirse orgulloso de los puertorriqueños. (Xavier J. Araújo Berríos)

Las banderas de Puerto Rico han resaltado en todas las manifestaciones. (Xavier J. Araújo Berríos)

Además de Réne Pérez, nombre de pila del cantante que tuvo sus inicios con Calle 13, artistas como Bad Bunny, Tommy Torres, Wisin, iLe, Sie7e, PJ Sin Suela, Hermes Croatto y Nicky Jam, y personalidades como Julián Gil y Jorge "El Molusco" Pabón, encabezaron la marcha. Algunos de estos compartieron su sentir con las personas que se dieron cita al complejo deportivo. Sindicatos y organizaciones no gubernamentales apoyaron en la organización del evento.

"Gracias Puerto Rico por unirte como nunca lo habían hecho. Aquí había gente de todas las edades, de todos los sectores, aquí no había división alguna. Algo que me causa mucho orgullo es que la juventud boricua estaba en la calle. Por mucho tiempo nos han señalado... Por mucho tiempo la gente decía la juventud está perdida, la juventud escucha trap...la juventud no está perdida está en la calle. La juventud es Puerto Rico", aseguró Bad Bunny ante el gentío que ondeaba alto las banderas de Puerto Rico que destacan en cada imagen de las protestas de estas últimas dos semanas.

El reguetonero Nicky Jam, por su parte, expresó que le provocó nostalgia nostalgia ver a Puerto Rico luchando y aseguró sentirse orgulloso de ser puertorriqueño. El cantante también abogó por un mejor sistema educativo público y afirmó que el país necesita un nuevo gobierno.

Mientras, Wisin resaltó que “el pueblo de Puerto Rico hace historia y sobre todo de una manera pacífica”. El cantante Tommy Torres se hizo eco de estas palabras al sostener que "hoy por hoy hay cientos de portada de periódicos en el mundo entero (están) hablando de Puerto Rico...hasta hacer historia y sacar un gobernador”.

Durante la actividad, no solo se celebró la renuncia de Rosselló, sino que se exigió la salida de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), la auditoría de la deuda, que se declare un estado de emergencia por la violencia de género que vive Puerto Rico, y que se anulen los acuerdos con los bonistas que se han negociado con la JSF hasta que se audite la deuda.

El pasado lunes, más de medio millón de personas se congregaron alrededor del estadio Hiram Bithorn para marchar hasta el expreso Las Américas. Las marchas fueron parte de la jornada de manifestaciones por 12 días consecutivos después de que el Centro de Periodismo Investigativo divulgara 889 páginas de un chat de Telegram, que el gobernador mantenía con 11 de sus colaboradores y en el cual realizan comentarios ofensivos.