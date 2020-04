A nuestra audiencia: El Nuevo Día te ofrece acceso libre de costo a su cobertura noticiosa relacionada con el COVID-19. Si quieres apoyar nuestra misión de brindarte información verdadera, pertinente y útil ahora y después de la emergencia, te exhortamos a suscribirte en suscripciones.elnuevodia.com.

¿Tengo derecho a hacerme la prueba del coronavirus aunque tenga estatus migratorio irregular? ¿Recibir tratamiento o hacerme la prueba de COVID-19 afectará mi estatus migratorio? ¿Qué ayudas puedo recibir?

Estas son algunas de las preguntas que se aclararán mediante una nueva campaña educativa creada por estudiantes de la Universidadde Puerto Rico (UPR) en coordinación con Ayuda Legal Puerto Rico y el Consulado General de la República Dominicana en la isla, entre una decena de organizaciones sin fines de lucro, dirigida a orientar a la comunidad inmigrante en medio de la pandemia por el COVID-19.

La campaña “Derechos en pandemia” nació como un proyecto de una clase de Relaciones Públicas de la Escuela de Comunicación de la UPR en Río Piedras, y con la colaboración de varias entidades contará con material educativo y orientación legal directa para inmigrantes, explicó la estudiante Natalie Montero.

“Usaremos la plataforma de Ayuda Legal, que consiste de un portal que brinda información accesible a las personas que quieran conocer más acerca de sus derechos”, indicó Montero, quien desarrolló la campaña junto a Víctor Santiago, Joaquín Rosado y Luz del Alba Ureña.

La directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico, Ariadna Godreau, indicó que es crucial orientar a toda la ciudadanía sobre los derechos ante la situación que se vive a nivel mundial, lo que requiere dar atención especial a las personas con estatus migratorio irregular.

“Esta es una población en Puerto Rico enorme y que rara vez es incluida dentro de las políticas públicas cuando hablamos de respuesta ante desastres o ante emergencias. Es una población que ha sido, muchas veces, revictimizada, marginada y discriminada en lugar de dar espacio a hablar de la dignidad humana y el derecho que tienen al disfrute de las garantías fundamentales, como es la salud, la vivienda y el trabajo”, sostuvo Godreau.

A través del portal https://ayudalegalpr.org/inmigracion se divulgará información para orientar a los ciudadanos extranjeros sobre sus derechos.

Asimismo, a partir de este sábado, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., abogados expertos en inmigración estarán disponibles a través de un chat y de una línea telefónica para orientar a los ciudadanos y contestar sus dudas, anunció Montero. El chat se puede acceder desde cualquier dispositivo electrónico en la página de Ayuda Legal Puerto Rico o vía telefónica, al (787) 957-3106.

El cónsul dominicano en Puerto Rico, Franklin Grullón, señaló que, al momento, no se han recibido denuncias de inmigrantes -ya sean dominicanos o de otras nacionalidades- con síntomas asociados a COVID-19 a quienes se les haya negado el acceso a servicios médicos.

Entre la comunidad dominicana en la isla, solo se ha reportado un caso del novel coronavirus, informó el cónsul. La persona respondió al tratamiento médico y ya está curada de la infección, lo cual fue confirmado mediante un resultado negativo en pruebas diagnósticas, indicó Grullón.

No obstante, reconoció que es importante que se den a conocer los derechos que los cobijan.

La abogada Noeli Pérez de la Torre, manejadora de contenidos educativos de Ayuda Legal, explicó que todas las personas, sin importar su estatus migratorio, tiene derecho a recibir servicios médicos de emergencia, de acuerdo con la Ley federal de Normas Razonables de Trabajo y Tratamientos de Emergencias Médicas de 1985 (EMTALA, por sus siglas en inglés).

“Toda persona que se encuentra en una emergencia médica tiene derecho a recibir asistencia médica hasta que su situación se estabilice. Desde una perspectiva de derechos humanos, no se puede abandonar a su suerte, no se le puede dejar morir. Esto aplica en esta pandemia, no se puede dejar a nadie atrás”, indicó Pérez de la Torre.

Asimismo, Pérez de la Torredestacó que las reglamentaciones sobre la confidencialidad de la información personal de los pacientes impiden que se divulguen datos de las personas, como sería su estatus migratorio.