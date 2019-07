Residentes y comerciantes del Viejo San Juan coincidieron ayer en que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares debe renunciar, a fin de evitar daños estructurales y pérdidas económicas a causa de las protestas multisectoriales en las que se exige su salida.

Al reclamo se unieron la alcaldesa Carmen Yulín Cruz y el arqueólogo Miguel Rodríguez López, exrector del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, quienes indicaron que el patrimonio cultural e histórico de la ciudad amurallada no se ha afectado con las manifestaciones. Tampoco prevén un impacto en las nuevas protestas que ya han sido convocadas.

Todos indicaron que, al final, los grafitis sobre paredes y cristales rotos son instancias que no comparan con los arrestos por corrupción pública de exfuncionarios y contratistas de la administración Rosselló, ni el contenido del chat de Telegram entre el gobernador y sus allegados.

“¡Ojalá nuestros problemas fueran tan fáciles de resolver! Tapar un grafiti o reponer un cristal roto es sencillo, pero lo que no podemos tapar es la corrupción rampante en el gobierno. Si el gobernador realmente quiere y respeta al pueblo, tiene que renunciar”, afirmó la corredora de bienes raíces y vecina del Viejo San Juan, Margarita Gandía, al resaltar que la ciudad amaneció ayer “inmaculada de limpia” tras la manifestación del miércoles.

Ayer, precisamente, residentes, comerciantes y brigadas municipales recogieron basura y taparon con pintura blanca los grafitis. El ayuntamiento repartió paneles de madera para que se usen como tormenteras. Cruz dijo que “se pintarán todos los edificios que se vean afectados por la libre expresión” y se restaurarán las estructuras que tengan daños por la instalación de los paneles.

Al remozamiento se unió el Instituto de Cultura Puertorriqueña, que coordinó con el Departamento de Transportación y Obras Públicas y el Departamento de Corrección y Rehabilitación para aportar mano de obra.

“En toda manifestación, habrá repercusiones materiales que se pueden reparar. Lo importante es entender qué nos llevó a manifestarnos así. La renuncia del gobernador tiene que darse, como ha ocurrido en tantos otros países en los que sus ciudadanos exigen la salida de sus gobernantes. Luego de eso vendrá la calma y el cambio positivo”, expresó Eddie Ramírez, nacido, criado, residente y dueño de una hospedería en el Viejo San Juan.

Ramírez negó haber tenido pérdidas económicas en su negocio. Dijo que, al contrario, sus huéspedes se mostraron “orgullosos del pueblo”.

Uno que sí atestiguó un impacto económico fue Juan Fernández, vicepresidente de la Asociación de Comerciantes del Viejo San Juan. Indicó que esta semana su farmacia ha registrado apenas un 20% en ventas.

“Se parece mucho a lo que ocurre cuando hay un huracán. La pérdida es innegable. Esto dejó de ser un asunto político para convertirse en uno de seguridad ciudadana y nacional. Necesitamos que este señor (Rosselló) renuncie para que acabe este lío”, dijo.

Fernández lamentó que la alcaldesa “haya hecho un manos afuera” y no activara a la Policía Municipal durante las protestas. Le pidió que, a futuro, destaque a sus agentes en las intersecciones de la ciudad de forma preventiva. A este reclamo, Cruz respondió que, “por ley”, la Policía Municipal no puede intervenir con manifestantes.

El empresario también lamentó que dos cruceros de la compañía Royal Caribbean desviaran su ruta a la isla esta semana por motivos de seguridad. “Cada barco trae medio millón de dólares en divisas para Puerto Rico”, dijo. Ayer, de paso, la directora de la Compañía de Turismo, Carla Campos, informó que el crucero Allure of the Seas, de la referida empresa, atracó a las 6:00 a.m. en el Muelle 3 del Viejo San Juan, con 6,392 pasajeros a bordo.