Ante el riesgo que representa para los residentes de hogares construidos sobre columnas o zancos que no son resistentes a terremotos, los dueños de ese tipo de residencia aún pueden modificar la estructura de sus hogares para fortalecerlas de cara a un evento sísmico de magnitud mayor.

De acuerdo con el ingeniero Ricardo López, experto en la construcción de estructuras sismoresistentes del Recinto de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), la única manera de proteger las casas y estructuras sobre zancos es construir paredes de hormigón armado entre las columnas que soportan el peso de la residencia.

“Básicamente lo que se propone es construirle paredes de hormigón armado en el primer piso para fortalecer ese piso, que es el peligro; hacer paredes en el primer piso y unirlas a las columnas que ya están hechas”, explicó el ingeniero.

Las recomendaciones de López forman parte de un folleto titulado “Casas en zancos” elaborado junto al doctor José Martínez Cruzado, también experto del RUM, enfocado en cómo reparar las casas construidas sobre columnas para fortalecer su resistencia ante terremotos.

“Hemos hecho estudios anteriormente en el recinto universitario de Mayagüez y hemos señalado muchas veces que hay muchas estructuras, casas y columnas en Puerto Rico que no aguantan un terremoto fuerte porque no han sido diseñadas de acuerdo a los Códigos (de Construcción) más recientes”, explicó el ingeniero.

Esas paredes de hormigón deben construirse de forma tal que aguanten el peso de la casa sin depender de las columnas.

“Como en el Código (de Construcción) de Puerto Rico especifica cuáles son las fuerzas de diseño para terremoto, uno calcula las paredes para que tenga suficiente espesor y refuerzo para que resista esos efectos, incluyendo el peso de la casa que tiene encima”, sostuvo el ingeniero.

Un fuerte temblor de magnitud 5.8 se registró en la mañana de este lunes al sur de Puerto Rico, un evento que provocó daños estructurales en varios municipios de la región.

“Las fotos que he visto son mayormente estructuras que estaban levantadas en columnas y como se ve la estructura ya en el piso, es difícil ver qué tipo de columnas tenían”, explicó López respecto a algunas residencias afectadas en el sur.

El ingeniero también observó imágenes de residencias con grietas en paredes de bloques, pero ese tipo de daños –explicó–, es común si la estructura está cerca de la zona donde ocurre un terremoto fuerte, como lo fue el de magnitud 5.8 reportado esta mañana. “No es un problema estructural, eso se repara y no es un riesgo de colapso”, indicó.

El comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, Carlos Acevedo, reconoció ayer que una de las preocupaciones es que en Puerto Rico hay alrededor de 150,000 viviendas enclavadas en zancos y que estarían en riesgo de colapsar si ocurre un terremoto de gran magnitud.

Unas 79 viviendas sufrieron daño en Guánica tras el sismo del 6 de enero de 2020. (Suministrada)

El temblor que se registró a las 6:23 a.m. el Día de Reyes fue de 5.8. Vista de una residencia afectada en Guánica. (Suministrada)

El epicentro del temblor se registró frente a la costa de Guánica. (Suministrada)

El gobierno central hará las gestiones que sean necesarias para ofrecer asistencia a las personas cuyas residencias colapsaron o sufrieron daños a causa del temblor. (Suministrada)

Cinco residencias colapsaron en la barriada Esperanza en Guánica. (Suministrada)

El movimiento telúrico ocasionó daños en varias residencias en Guánica. (Suministrada)

Varias casas de altos se cayeron. (Suministrada)

En Guayanilla también el sismo afectó varias viviendas. (Suministrada)

Vista de un cuarto de una residencia en Guayanilla. (Suministrada)

La casa de Guayanilla se agrietó y colapsó. (Suministrada)

La estructura en Guayanilla no resistió el sismo. (Suministrada)

Las familias afectadas recibirán ayuda. (Suministrada)

El sismo provocó que varios caminos se vieran afectados en Guayanilla. (Suministrada)

En Guayanilla se derrumbaron piedras a la carretera. (Suministrada)

Un derrumbe evitó el paso en una carretera en Guayanilla. (Suministrada)

Carretera hacia el hotel Copa Marina en Guánica. (Suministrada)

Tras el sismo de 5.8 se sintieron varias réplicas. (Ramón “Tonito” Zayas)

Algunas de las réplicas fueron de más de magnitud 4. (Ramón “Tonito” Zayas)

Vista de una de las residencias que colapsó en la barriada Esperanza en Guánica. (Ramón “Tonito” Zayas)

Un hombre observa cómo quedó su residencia en Guánica. (Ramon Tonito Zayas)

Una mujer intenta bajar de su residencia por lo que quedó de las escaleras tras colapsar su casa en Guánica. (Ramon Tonito Zayas)

Vista de unas columnas agrietadas de una casa en Guánica. (Ramon Tonito Zayas)

El Centro de Gobierno de Guánica sufrió daños. (Ramon Tonito Zayas)

El gobierno evaluará las estructuras para determinar el tipo de ayuda que se brindará. (Ramon Tonito Zayas)

La gobernadora evaluará las declaraciones de estado de emergencia decretadas por los municipios de Guánica, Guayanilla, Ponce, Yauco y Mayagüez (Ramon Tonito Zayas)

El colapso de una casa provocó que aplastara unos autos en Guánica. (Ramon Tonito Zayas)

La gobernadora Wanda Vázquez asistió a Guánica para ver de primera mano lo sucedido. (Ramon Tonito Zayas)

La gobernadora evaluó el derrumbe de las estructuras de las casas. (Ramon Tonito Zayas)

Algunos de los refugiados en el coliseo Mario Tito Rodríguez realizaron un círculo de oración junto al alcalde de Guánica, Santos Seda Papichy, y el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz. (Ramon Tonito Zayas)

Dos personas observan una pared agrietada. (Ramon Tonito Zayas)

Vista del atardecer desde Playa Ventana. El sismo afectó su estructura. (Ramon Tonito Zayas)

El faro de Guánica también sufrió daños. (Ramon Tonito Zayas)

El ingeniero López indicó que uno de los problemas es que personas continúan construyendo casas sin la revisión de un ingeniero o arquitecto experto en determinar si la estructura es resistente o no a terremotos.

“La recomendación es que cumplan con el procedimiento de permisos del gobierno, que eso incluye el diseño y la inspección de ingenieros o arquitectos licenciados que sean conocedores”, manifestó el experto del RUM.