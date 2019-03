Una marejada ubicada en la costa norte de Puerto Rico mantendrá hoy, lunes, las condiciones marítimas peligrosas, según el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

El meteorólogo David Sánchez del SNM indicó que está vigente una advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas y un riesgo alto de corrientes marinas para la costa norte.

“Hay una advertencia para los operadores de pequeñas embarcaciones y un riesgo alto de corrientes marinas. Es una combinación de una marejada del norte como de cinco pies y los vientos que están en aumento a través del Atlántico que crea mares picados en esas aguas”, explicó Sánchez.

Se esperan mares de hasta siete pies en las aguas del Atlántico y vientos de hasta 20 nudos. Por lo tanto, el SNM extendió la advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas hasta mañana a las 2:00 p.m.

“Por la mañana lloverá de nuevo. Hay un área de nubosidad que se ha mantenido sobre el este, y esto resultará en áreas de aguaceros leves, pero las cantidades de lluvia no serán significativas, por lo que el cielo estará parcialmente nublado, y en la tarde se esperan aguaceros a lo largo de la Cordillera Central, y el oeste de la isla”, advirtió Sánchez.

Durante el día se prevén aguaceros sobre el noroeste de Puerto Rico y aguaceros aislados en el resto del área.

El patrón húmedo e inestable se extenderá durante el resto de la semana laboral.

Ayer, precisamente, se registró un patrón lluvioso que se extendió específicamente en los municipios de Arecibo, Barceloneta y Florida, en donde se registraron hasta dos pulgadas de lluvia.

Sin embargo, las lluvias solo representaron un alivio para los municipios que se encuentran bajo condiciones de sequía moderada.

De acuerdo con el informe del Monitor de Sequía de los Estados Unidos, un 30.38% de la isla se mantiene bajo condiciones de sequía moderada. Asimismo, el 86.86% continúa bajo condiciones atípicamente secas.

Mientras, el embalse Guajataca se encuentra bajo un ajuste operacional con un nivel de altura de 187.86 metros, según el informe de monitoreo diario de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.