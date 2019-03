A pesar de las temperaturas altas y la poca precipitación que se ha reportado durante los últimos días, el Monitor de Sequía de los Estados Unidos informó hoy, jueves, que la sequía moderada en la isla se mantiene en un 30.38%, por lo que no hubo cambios en comparación al reporte de la semana pasada.

Asimismo, el 86.86% continúa bajo condiciones atípicamente secas.

La población estimada en las áreas de sequía sigue en 790,011.

La poca precipitación de lluvia mantiene al embalse de Guajataca bajo un ajuste operacional con un nivel de altura de en 187.97 metros, según el informe de monitoreo diario de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

Para que el embalse se ubique en el nivel máximo de operación deberá alcanzar una altura de 191.5 metros. Este nivel fue establecido por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos después del paso del huracán María en el 2017.

Por otro lado, los embalses de Cidra y Toa Vaca se mantienen bajo observación con niveles en 401.63 metros y 148.38 metros, correspondientemente.

Las condiciones de sequía han provocado la puesta en vigor de un plan de racionamiento de agua potable desde el 22 de febrero para municipios del noroeste que se suplen del embalse.

El jueves se mantendrá caluroso

Según el meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), Juan Peña, durante la mañana de hoy se esperan aguaceros dispersos para el este de Puerto Rico y aguaceros aislados para el resto de la isla.

“Lo que se espera para hoy son aguaceros dispersos para el este de Puerto Rico, y aguaceros aislados para el resto de la isla. Por la tarde, se esperan aguaceros de fuerte a moderados a través del noroeste de Puerto Rico, y eso va a aumentar la probabilidad de acumulaciones de aguas en las carreteras y de bajas elevaciones”, sentenció Peña.

De todas formas, las cantidades de lluvia seguirán siendo irregulares y ligeras.

Asimismo,el flujo del viento sigue soplando del sureste y continuará promoviendo temperaturas altas en el área metropolitana y norte de Puerto Rico.



El flujo moderado de viento del sureste y la humedad sobre la región se mantendrá a través de la región durante los próximos días.

“Básicamente, durante hoy y mañana, la baja presión asociada con una vaguada debe moverse por el área norte de Puerto Rico, y eso promoverá lluvias por las aguas locales que podrían afectar la isla”, dijo Peña.

Pero, aunque hoy se registrará tiempo mayormente soleado y temperaturas altas, mañana esta tendencia comenzará a disminuir ligeramente mientras las lluvias se vuelvan más comunes.

Sin embargo, las temperaturas en el norte central y costa del noreste de Puerto Rico se mantendrán por encima de lo normal.

Un riesgo moderado de corrientes marinas está vigente para las playas a lo largo de la costa norte de Puerto Rico.

A moderate risk of rip current for beaches along the north coast of Puerto Rico and eastern Saint Croix. | Riesgo... Posted by US National Weather Service San Juan Puerto Rico on Thursday, March 28, 2019