La celebración del 50 aniversario de las Fiestas de la Calle San Sebastián volverán a tener una duración de cinco días, según se desprende de la ordenanza municipal que aprobó la Legislatura de la capital para regular la multitudinaria actividad.

El evento cultural comenzará el miércoles 15 de enero y se extenderá hasta el domingo, 19 de enero.

Desde 2018, la alcaldesa Carmen Yulín Cruz sumó un día adicional a la festividad para ampliar el impacto económico sobre los comercios locales.

Tal y como ocurrió en los pasados años, las presentaciones artísticas se desarrollarán en la Plaza Colón, la Plaza de Armas, la Plaza del Quinto Centenario y la Plaza de la Barandilla. Asimismo, habrá una tarima en la comunidad La Perla.

“La celebración de las Fiestas de la Calle San Sebastián forma parte del compromiso que ha hecho público esta administración municipal para resaltar las tradiciones de nuestra gran ciudad”, establece la ordenanza.

Esta medida que fue aprobada el 16 de octubre, regula el acceso y estacionamientos en la isleta capitalina durante los días de las fiestas, así como la concesión de quioscos, venta de bebidas alcohólicas, los sonidos, ruidos y hasta el reciclaje.

Por ejemplo, establece que los establecimientos comerciales que vayan a vender bebidas alcohólicas cesarán operaciones a las 12:00 a.m. todos los días, excepto el domingo, que deberán cerrar a las 10:00 p.m.

Mientras, las actividades en las tarimas terminarán a las 11:00 p.m. el miércoles, jueves, viernes y sábado. El domingo, sin embargo, las presentaciones artísticas acabarán a las 9:00 p.m.

Tal y como ocurrió en las pasadas ediciones de las fiestas, la distribución de artículos promocionales sin la autorización del municipio quedó prohibido y quien incurra en esta practica sin la debida autorización podría estar sujeto a una multa de $5,000.

Asimismo, la instalación de inflables promocionales en las zonas del Viejo San Juan, La Perla y la Puntilla están prohibidos.

Esta disposición anteriormente terminó en pleitos legales ante los tribunales por supuestamente violar el derecho a la libre expresión.

Precisamente, en 2019 la empresa Pan American Grain demandó al ayuntamiento por esta razón, pero luego desistió.

Otra de las prohibiciones más relevantes de la ordenanza es la de actividades con fines promocionales en los balcones de las estructuras del Viejo San Juan y el lanzamiento de objetos.

Entretanto, el ayuntamiento también prohibió el uso de “drones” para tomar fotografías y vídeos, excepto aquellos que sean autorizados por el municipio.

El uso de pitos y vuvuzelas quedó prohibido, así como las neveritas con bebidas alcohólicas.

Acceso

Según la medida, el acceso de vehículos tipo “food trucks” están prohibidos durante las fiestas, así como los equipos pesados fuera del horario de las 5:00 a.m. a 9:00 a.m.

También se estipula que los “party bus” no podrán entrar a la isleta en ningún momento durante la celebración.

Estacionamiento

En cuanto al estacionamiento, la ordenanza ordena que, desde el lunes, 13 de enero a las 12:00 a.m. hasta el lunes, 20 de enero, a las 2:00 a.m. los vehículos no se podrán estacionar en la calle San Sebastián.

Durante ese mismo período los carros no podrán ser estacionados en las siguientes calles: San Sebastián, Norzagaray, Morovis, San Francisco, Del Cristo, MacArthur, Imperial, Virtud, Mercado, Santiago Iglesias Pantín, San Justo, Comercio, Cruz, Luna, San José, Dr. Francisco Rufino de Goenaga, Pelayo y General Estévez, así como la avenida Muñoz Rivera y Constitución.

Los conductores que violen esta normativa se exponen a una multa de $500.