Con una manifestación de las Musas Desprovistas frente a La Fortaleza, miembros de varias organizaciones exigieron esta mañana a la gobernadora Wanda Vázquez que declare un estado de emergencia por la violencia de género contra las mujeres en Puerto Rico.

Las organizaciones tienen hasta hoy para entregar las revisiones y recomendaciones al plan de alerta que Vázquez le había sometido a las entidades que velan por los derechos de las mujeres, para luego ser discutidas en una reunión con la mandataria el 18 de diciembre.

"En esa reunión esperamos que la alerta se convierta en una emergencia. Esa es nuestra exigencia", afirmó Sara Benítez, portavoz de la organización la JuntillaX.

"Ella (Vázquez) declaró un estado de alerta. Estamos planteando que eso no es suficiente. Fue con un comunicado. Nos lo dio hace dos semanas. Lo estamos revisando para entregárselo hoy, 2 de diciembre, y luego nos reuniremos el 18 de diciembre con ella", agregó. "Es importante y puntual: estado de emergencia y perspectiva de género en las escuelas públicas".

✉ Email Las manifestantes pintaron su torso y la espalda, que al unirse leía la palabra "emergencia". (Alex Figueroa Cancel)

En la protesta frente a La Fortaleza buscaban conseguir la atención de la gobernadora Wanda Vázquez para que declarara un estado de emergencia por violencia de género. (Alex Figueroa Cancel)

Otro grupo de mujeres se tapó la boca con un mensaje que leía "¡Hartas!". (Alex Figueroa Cancel)

Según las manifestantes, en lo que va de año se han 30 mujeres han muerto en casos de violencia de género. (Alex Figueroa Cancel)

Hace diez años llevaron a cabo el mimo acto ante la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. (Alex Figueroa Cancel)

Para exponer el reclamo, diez mujeres con pintadas con el torso hacia arriba se pararon de frente a mansión ejecutiva con mensajes escritos en sus cuerpos, aludiendo a distintos tipos de violencia que sufren las mujeres, incluyendo sexual, migración, iniquidad de género, precariedad económica, impunidad, corrupción, fundamentalismo religioso en el Estado, acoso callejero y feminicidios.

Mientras, a varios pasos de distancia, decenas de personas se cubrían la boca con pequeños letreros ilustrando bocas abiertas con la palabra "harta". Al concluir el acto gritaron: "¡Estamos hartas!".

"No ha habido ningún cambio (desde que se proclamó el alerta) porque no atiende el tema ni la emergencia. No hay acciones concretas. El alerta es algo que viene. Pero, no, la violencia contra las mujeres y feminicidios es algo que estamos viviendo diariamente en el país", señaló Benítez.

Las manifestantes recordaron que hace diez años llevaron a cabo el mimo acto ante la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) en Santurce.

"Un año más tarde, la hoy gobernadora por sucesión, Wanda Vázquez Garced, fue nombrada a la OPM sin ningún resultado positivo para las mujeres. Ya veremos como hoy ni si quiera puede delinear planes de trabajo y declarar un Estado de Emergencia ante la violencia que sufren las mujeres en el país. Diez años y estamos igual o peor desde la oficialidad gubernamental", indicó Tania Rosario Méndez, directora del Taller Salud.

Por su parte, la gobernadora aseguró que las propuestas recibidas serán consideradas.

"Todas las propuestas están evaluándose y ellas lo saben porque forman parte del comité", sostuvo Vázquez sin adelantar si estaría dispuesta a aprobar un estado de emergencia.