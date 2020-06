El presidente de la Unión Independiente Auténtica (UIA), Luis De Jesús Rivera, denunció este lunes que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) se ha negado a autorizar la cuarentena de personal que estuvo en contacto con al menos tres empleados que arrojaron positivo al coronavirus (COVID-19) mediante prueba serológica.

“Le han hecho la prueba (a los empleados), entonces han dado positivo, obviamente eso trae como consecuencia que todos los empleados tienen que estar en cuarentena hasta tanto se le haga la otra prueba (en referencia a la diagnóstica) y se corrobore si es positivo o es negativo”, sostuvo De Jesús Rivera.

Según el líder sindical, mediante la prueba rápida se reportaron dos casos positivos en áreas de trabajo en Mayagüez y por lo menos uno en San Juan. La petición de la UIA es que los empleados que son de la misma área de trabajo se coloquen en aislamiento preventivo, al menos hasta que los resultados se corroboren con la prueba diagnóstica.

“Tenemos un reglamento guía que establece que esos empleados van a cuarentana hasta tanto se determinen los resultados”, aseguró. “Realmente hemos tenido algunos escollos, diferencias, pero estamos trabajando que el patrono cumpla con todas las medidas de seguridad, que si hay algún positivo se pueda aislar a todo el personal”.

De Jesús Rivera hizo un llamado a la presidenta ejecutiva de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Doriel Pagán Crespo, a atender con premura la situación, en momentos en que inicia la tercera etapa de reapertura en las agencias de gobierno.

El martes, 16 de julio, los empleados de confianza deberán regresar a trabajar a sus respectivas agencias, como parte de la tercera fase anunciada por la gobernadora Wanda Vázquez. La primera ejecutiva recalcó la pasada semana que al empleado que sea llamado a trabajar de manera presencial y no se presente o no tenga justificación en ley, se le descontarán los días de sus licencias.

Según De Jesús, en la AAA se suman mañana alrededor de 600 empleados a sus labores, particularmente los empleados que realizan las investigaciones y lecturas de los contadores de consumo de agua. Estos se sumarían a otros 1,300 empleados de la AAA, entre gerenciales y unionados que ya se encuentran activados. “En las instalaciones tenemos empleados que desdeel día uno están trabajando”, manifestó el líder sindical.

Este medio solicitó a la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico (OATRH) el número de empleados que deberá reincorporarse mañana a sus labores, como parte de la tercera fase de reapertura, pero al momento de esta edición no había una respuesta sobre el dato.

Empleados aseguran falta material de protección en Educación

En el caso de Educación, que respondió de forma separada, mañana se reincorporan alrededor de 110 empleados, explicó el director de Comunicaciones de la agencia, Aniel Bigio. En cuanto a las medidas de seguridad, aseguró que se desinfectaron las áreas de trabajo, se colocó desinfectante de manos en baños y cubículos y se está tomando la temperatura a todos los empleados antes de entrar a las dependencias.

No obstante, la vicepresidenta del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT), Karen de León, denunció hoy que Educación no está cumpliendo a cabalidad con el protocolo, de modo que mañana entra en vigor la tercera fase sin que se haya cumplido con lo acordado para la seguridad de los empleados durante las fases previas.

“Comenzaron a tratar de implementar el protocolo, pero ya entonces pasados los días los empleados empezaron a llamarnos dándonos la alerta de que no había material de limpieza en las oficinas centrales, que muchas de las regiones no tenían tampoco material de limpieza, no les estaban proveyendo las mascarillas”, relató.

De Jesús plantearía esos asuntos hoy ante el secretario Eligio Hernández, pero la agencia suspendió la reunión hasta mañana. Otra preocupación, explicó la líder sindical, es que se le está pidiendo a los empleados trabajar de forma presencial todos los días, a partir de esta semana, “cuando el plan que se había aprobado era un proceso escalonado, presencial y algunos remoto”.

En su plan de contingencia y protección para los empleados de las oficinas centrales y dependencias regionales de Educación ante el COVID-19, la agencia sostiene que "la rápida identificación y aislamiento de los individuos potencialmente infecciosos es un paso crucial en la protección de todos los empleados y visitantes del Departamento, escuelas y sus dependencias".

Para el monitoreo y cernimiento de empleados, el plan establece que en cada dependencia de Educación el supervisor o encargado de área identificará una sola entrada, que será, a su vez, un punto de cotejo por el cual deberán acceder todos los empleados antes de tener acceso a la totalidad del área de trabajo.

"Si el empleado, antes de llegar a su área de trabajo y de comenzar las tareas del día, está enfermo o presenta alguno de los síntomas del COVID-19 y sospecha encontrarse afectado por esta enfermedad, se quedará en su casa", indica el plan.

Sin embargo, el protocolo establece que un empleado que estuvo en contacto con otro, aunque haya sospecha de COVID-19, continuará trabajando a menos que presente síntomas.

"Todo empleado que tuvo contacto con esa persona se mantendrá bajo observación utilizando siempre el equipo provisto y siguiendo las normas de lavado continuo de manos. Si en el transcurso de la jornada laboral, luego de haber pasado el proceso de monitoreo y cernimiento, el empleado comienza a presentar síntomas relacionados al COVID-19, inmediatamente, lo notificará a su supervisor", dice el plan.

Corrección sostiene esperará por los resultados negativos de pruebas

En el caso del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DRC), que también respondió de forma separada, a partir de mañana comenzaran a reintegrarse alrededor de 450 empleados civiles, según estos vayan recibiendo los resultados negativos de las pruebas diagnósticas realizadas la semana pasada al personal llamado a reportarse, aseguró la agencia.

“Hasta el momento, entre todas las fases, se han realizado 1,797 pruebas moleculares, entre oficiales y personal civil, así como otros cientos que han acudido a nuestro llamado de realizarse la prueba en los lugares establecido por la Guardia Nacional y el Departamento de Salud para los empleados públicos”, sostuvo el DRC.

Entre los empleados que se reportan en esta etapa se encuentra los técnicos de Servicios Sociopenales, trabajadores sociales, técnicos de Récord Criminal, los líderes recreativos, supervisores de alimentos, psicólogos y personal de Remedios Administrativos.

En declaraciones escritas, la agencia indicó que como medidas de seguridad en las instituciones correccionales ha enfatizado en mantener el distanciamiento físico, utilizar el equipo de protección provisto, mantener higienizado el espacio de trabajo, lavarse las manos con agua y jabón, “en especial antes y después de entrevistar a un miembro de la población correccional”.

Por su parte, el Departamento de Salud indicó que previo a la tercera fase de reapertura ya había activado al personal de confianza y al de Finanzas y Presupuesto, así como el de Recursos Humanos.